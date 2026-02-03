Casi 500 kilos de 'rollicos' para honrar a San Blas en Lorca

Las gargantas de los lorquinos vuelven a estar al amparo de su protector, San Blas. De ello volvía a encargarse la comunidad creada alrededor del Convento de la Consolación de las Madres Mercedarias, que se convertía en un auténtico hervidero de vecinos para cumplir con la tradición de comprar 'rollicos' y reliquias en honor a uno de los catorce santos auxiliadores, que estudió medicina.

Centenares de personas acudían a comprar 'rollicos' y reliquias. / L.O.

En total, se ponían a la venta 450 kilos de 'rollicos' y 2.000 reliquias de lana y sedas de distintos colores, que volvían a ser todo un éxito. Asimismo, los visitantes aprovechaban para venerar la imagen de San Blas, que representa el milagro realizado por el santo al resucitar a un niño de pocos meses asfixiado por una espina de pescado atravesada en su garganta. Esculpido en 1755 por Francisco Salzillo, la gran calidad de la talla la hizo protagonista de la primera edición de la exposición ‘Huellas’ que se celebraba en la catedral de Murcia.

Fines solidarios

Al respecto de esta tradición, recuperada en 1996 –gracias al impulso de las antiguas alumnas del colegio– después de que se perdiera debido a las dificultades de las monjas para acometer la tarea, cabe recordar que todo lo recaudado será destinado a organizaciones benéficas y a familias sin recursos del Colegio Madre de Dios.