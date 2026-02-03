Tres referentes femeninos debatirán en Lorca para fomentar carreras científicas entre las niñas

El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia se volverá a celebrar en Lorca para fomentar la elección de carreras científicas entre las niñas del municipio. Para ello, el próximo jueves día 11 se celebrará en la Sala A del auditorio Margarita Lozano un debate entre destacadas profesionales lorquinas de gran trayectoria, que compartirán su experiencia, retos y logros a través de diversas intervenciones moderadas por la periodista lorquina Ana Meca.

Concretamente, serán Laura Palacios, Graduada en Ciencias Ambientales y Doctorada en Ciencias de la Atmósfera; Laura Navarro, matrona y doctoranda en Ciencias de la Salud; y María García, Arquitecta Municipal y Jefa de Servicio de Planeamiento y Gestión del Área de Urbanismo del Ayuntamiento las protagonistas de un evento diseñado con el objetivo de destacar la importancia de la igualdad en el ámbito científico.

Rosa Medina (d.) y María de las Huertas Gacrcía (i.) presentaban la jornada. / L.O.

"Un año más, desde la Concejalía de la Mujer, en colaboración con el área de Educación, desarrollamos esta iniciativa para dar visibilidad a mujeres referentes en el ámbito científico, en cualquiera de sus vertientes, y destacar la importancia de continuar avanzando para que mujeres y niñas tengan cada vez más visibilidad, reforzando su papel de cara a la innovación y el progreso científicos", indicaba la edil de Mujer, María de las Huertas García.

Encuentro abierto

Por su parte la concejala responsable de Educación, Rosa Medina, aprovechaba la presentación de la jornada para invitar a la ciudadanía a tomar parte en ella. "Queremos extender la invitación a este encuentro a toda la ciudadanía, pero especialmente a docentes y estudiantes, sobre todo en niveles de ESO y Bachillerato, para que puedan conocer de cerca las experiencias de mujeres que han dedicado su vida profesional a la investigación y el desarrollo científico", indicaba. Para ello, las inscripciones podrán realizarse a través del correo agente.igualdad@lorca.es.