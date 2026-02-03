El periodista y escritor Ignacio Ramos cuenta con un calle en su Barranda natal

Coincidiendo con la festividad de la Candelaria, patrona de la pedanía de Barranda, el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha celebrado el acto de descubrimiento de la placa que da el nombre del periodista y escritor Ignacio Ramos Sánchez a la calle que lo vio nacer.

Esta iniciativa, propuesta los Aguilanderos de Barranda, quienes además se encargaron de amenizar el acto, fue aprobada el pasado año con el respaldo unánime del Pleno de la Corporación Municipal. La vía, hasta ahora conocida como calle Pedreras, ha sido recientemente reformada dentro de los proyectos de asfaltado en pedanías incluidos en el último Plan de Obras y Servicios.

Durante el homenaje, el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, ha destacado que “con este gesto sencillo, pero cargado de simbolismo, queremos rendir homenaje a un hombre que ha dedicado su vida a la palabra, al pensamiento crítico y al compromiso con la cultura”. Asimismo, subrayó que “a lo largo de su vida y de su obra, Ignacio Ramos ha contribuido a preservar y difundir la historia, las costumbres y la identidad de esta tierra. Y, además, lo ha hecho con rigor, con sensibilidad y con un profundo respeto por la verdad, valores que hoy resultan más necesarios que nunca”.

Además del homenajeado, intervino el barrandero Juan Fernández, quien realizó un recorrido por algunos de los principales hitos de la carrera periodística y literaria de Ignacio Ramos.

Trayectoria

Una calle de Barranda lleva el nombre de Ignacio Ramos / La Opinión

Ignacio Ramos Sánchez nació en 1936 en Barranda, en el seno de una familia de agricultores. Inició su trayectoria profesional en el diario La Verdad de Murcia, para incorporarse posteriormente al diario madrileño El Alcázar. Más tarde formó parte del equipo fundador de Nuevo Diario, donde desempeñó diferentes responsabilidades como jefe de reporteros, redactor jefe, subdirector y director en funciones. Años después se incorporó a la redacción del diario ABC, donde ejerció como redactor jefe y subdirector, participando también en la organización de tertulias políticas en plena Transición. Asimismo, fue subdirector de la revista Época.

Obra literaria

De forma paralela a su labor periodística, Ramos ha desarrollado una trayectoria literaria como autor de novelas, relatos, obras de teatro y estudios dedicados a la historia y la cultura de Barranda y su entorno. Entre sus obras más destacadas se encuentran ‘La hermosa y dura tierra’, ‘La última siega de Nazario Sánchez’, ‘El hombre de la penicilina y otros relatos’ y la novela ‘El ocaso y el alba’. Su producción literaria se caracteriza por una profunda vinculación con la vida rural, las tradiciones y la memoria colectiva de su tierra natal.