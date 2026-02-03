La Feria del Mueble de Yecla presenta su cartel, obra de Rafael Picó

La Sala de Conferencias de la Feria del Mueble Yecla (FMY) acogió ayer la presentación de la gráfica publicitaria de la 64 edición del certamen, obra del artista yeclano Rafael Picó, un creador con gran proyeccción que ha expuesto por toda España e incluso fuera de nuestras fronteras. También se ha desvelado el lema, que este año lleva por título 'Encaja contigo'.

A la presentación asistieron la presidenta del Comité Ejecutivo de la FMY y alcaldesa de Yecla, Remedios Lajara; el director del certamen, Juan Miguel Zornoza; el autor del cartel, Rafael Picó, y el director general de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), Rafael Gómez.

Juan Miguel Zornoza destacó, sobre el trabajo de Rafael Picó, que el proceso creativo comenzó a partir del lema de este año, un lema que incide “en las tres piezas fundamentales que dan sentido a la 64ª edición de la Feria del Mueble de Yecla: el clúster industrial que configura a Yecla como un lugar único en España; las tendencias, un valor referente en nuestra feria y que se refleja tanto en el certamen como en sus actividades paralelas; y el networking, la capacidad que tiene la FMY para generar contactos productivos entre profesionales del sector”.

La gráfica de este año vuelve a estar protagonizada por una obra de arte. El artista interpreta el lema de este año, 'Encaja contigo', a través de la imagen de una casa que pertenece a su serie artística 'Habita mi mente'. “La intervención con letras de madera, algunas encajadas y otras dejando huecos, refleja cómo cada visitante, profesional o marca encuentra su propio lugar en la feria”, añade Zornoza.

El propìo Rafael Picó ha señalado que el cartel no puede explicarse sin tener en cuenta su historia personal y su “vínculo profundo” con la ciudad Yecla y el sector del mueble. Así, ha recordado cómo de niño quedaba fascinado por el ruido de las máquinas en las carpiterías y el olor a madera, “gran protagonista del cartel”. A partir del lema, sintió que, no sólo tenía que realizar un cartel, sino que debía conectarlo con el arte. “Esa casa no es una forma única, sino un conjunto de piezas que encajan unas con otras como un puzle: cada fragmento habla de identidad, diseño y de la capacidad de construirnos a medida”, explica el artista yeclano.

El propio cartel está intervenido con letras recortadas en madera. Algunas se integran perfectamente en sus huecos; otras dejan espacios vacíos que revelan lo que hay detrás. Este juego visual representa cómo cada visitante, cada profesional y cada marca encuentra aquí su lugar, su encaje propio. De ahí, que “no todo esté terminado en el cartel”, para que cada uno pueda interpretarlo y buscarle su propio sentido.

La 'arquitectura' del cartel

En primer lugar, el 'showroom' que engloba todo en conjunto: la casa como espacio expositivo y como universo creativo donde todo se muestra, y el tejido industrial que rodea a la ciudad de Yecla y al propio certamen. En segundo, el 'networking', representado por una línea que conecta la cabeza, la puerta y la nave industrial, símbolo de los vínculos y de las las ideas que circulan y construyen comunidad. Y por último, las tendencias, que se materializan en el cartel en una flecha recortada cuya línea quebrada atraviesa la cabeza, representación de la evolución, de la búsqueda de nuevas direcciones y de la fuerza creadora que impulsa al sector.

En este sentido, el artista ha defendido que “en conjunto, la pieza expresa que la Feria del Mueble Yecla no solo es un mero espacio expositivo, sino que invita a habitar ideas, a conectar y a descubrir hacia dónde avanza el diseño”, unas ideas, ha dicho, “reflejadas en esas letras a la espera de transformación. Porque, al final, todo en ella —como esta casa— 'Encaja Contigo'”.

El director general de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales, Rafael Gómez, ha destacado por su parte cómo el cartel y el lema representan “todos esos valores que hacen que el mueble de Yecla esté tan considerado a nivel nacional e internacional, al mismo tiempo que la feria”. Gómez también ha destacado el trabajo “alineado” y conjunto que se viene realizando entre el Ayuntamiento de Yecla, la feria y el Gobierno regional, que apuesta cada año por la proyección del certamen.

Por último, la presidenta del Comité Ejecutivo y alcaldesa de Yecla, Remedios Lajara, ha cerrado el acto destacando que el mueble de Yecla “es el arte que se habita”. “Creo que esta obra refleja precisamente eso. Un arte innato, que conjuga diseño, artesanía, calidad, pero también origen e identidad. Y ese equilibrio es lo que da a la feria y al mueble de Yecla un valor añadido”, ha apuntado.

Lajara ha concluido afirmando “que todo eso ha quedado reflejado en la obra de Rafa Picó: que somos arte e industria caminando juntos. Una identidad que recoge nuestra esencia y que se sintetiza perfectamente en esta obra, a través de la utilización de la madera como materia prima”.