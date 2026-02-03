El Ayuntamiento de Lorca presume de gestión económica y cercanía con los ciudadanos

Gestión económica y cercanía con el ciudadano. Sobre estos dos ejes gira el último balance realizado por el Ayuntamiento de Lorca, que arroja resultados positivos. Por un lado, la edil de Economía, Belén Pérez, informaba de la reducción hasta menos de la mitad del tiempo permitido por ley del plazo medio de pago a proveedores en el mes de diciembre, seis días menos que en el mismo periodo de 2024; mientras que la concejala de Participación Ciudadana, María Teresa Ortega, desvelaba que los técnicos del ramo habrían gestionado más de 100.000 gestiones durante el pasado año.

"Pone de manifiesto la especial diligencia con la que se trabaja desde el área Económica a cargo de un Gobierno estable de gestión y libertad, que hace que el dinero se quede en el bolsillo de los lorquinos", señalaba Pérez Martínez, quien hacía hincapié en la tendencia positiva registrada durante los últimos meses en este sentido. "Es un dato tradicionalmente sometido a una gran fluctuación estacional, y su estabilidad refleja, simplemente, que estamos haciendo las cosas bien", sentenciaba.

Belén Pérez, durante su comparecencia de este martes. / L.O.

En este sentido, la responsable de la economía municipal también destacaba el "importante" ahorro que conlleva para las arcas municipales el pagar en el plazo legalmente estipulado: "estamos evitando tener que abonar los intereses de demora a los proveedores, lo que conlleva, a su vez, una ‘estabilidad presupuestaria’ por la que apostamos desde el Gobierno de Lorca y por esa línea vamos a seguir".

Facilidades a los contribuyentes

Durante su intervención, Belén Pérez aprovechaba para recordar la aprobación por parte del Ayuntamiento de Lorca del calendario fiscal de cara a este ejercicio a través de la Agencia Tributaria de Lorca (ATL) y, en este sentido, algunas medidas de bonificación y/o dirigidas a la conciliación de los pagos por parte de los contribuyentes. Domiciliación del IBI, planes personalizados de pago para distintos tributos o el pago fraccionado eran algunas de las opciones que destacaba durante su intervención la también responsable de la Hacienda municipal.

Cercanía administrativa

Por otro lado, aunque en línea con la relación entre la administración y la sociedad, este martes también se ponía de relieve la cercanía para con la ciudadanía, canalizada a través de la concejalía de Participación Ciudadana. Según explicaba María Teresa Ortega, edil delegada del ramo, en 2025 los técnicos adscritos al área habrían gestionado más de 100.000 gestiones, reforzando así su papel como ‘puerta de entrada’ de los ciudadanos a la administración municipal.

María Teresa Ortega, en una imagen de archivo. / L.O.

"Estamos hablando de un servicio cercano y útil, que facilita la vida diaria de los vecinos, contribuye a mantener vivos los núcleos rurales y refuerza la igualdad en el acceso a los servicios municipales", señalaba la edil, que recordaba que esta entidad sirve para realizar trámites relacionados con padrón y estadística, gestión tributaria, servicios sociales, registro civil, ventanilla única y otros servicios municipales. A este respecto, Ortega Guirao destacaba la "elevada y sostenida" actividad registrada por el servicio en las distintas pedanías, que se distingue como un elemento "imprescindible" a la hora de fijar la población en las diputaciones.