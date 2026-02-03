El Ayuntamiento de Los Alcázares impulsa la construcción de una nueva residencia de mayores

El Ayuntamiento de Los Alcázares continúa avanzando en la mejora de los servicios destinados a las personas mayores con la aprobación, por parte de la Junta de Gobierno Local, de la admisión a trámite del expediente para la construcción de una residencia de la tercera edad en una parcela municipal situada en la calle Isla Columbretes.

Se trata de un proyecto largamente esperado que permitirá dotar al municipio de un servicio esencial y muy demandado, y que se suma al importante esfuerzo realizado recientemente por el consistorio para mejorar la atención a las personas dependientes, con la puesta en marcha de un nuevo Centro de Día que ha supuesto una inversión superior a los 800.000 euros y que permitirá pasar de 10 a 40 plazas disponibles.

El alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, ha destacado que «damos un paso fundamental para que nuestro municipio cuente, por fin, con una residencia de la tercera edad, un servicio necesario que muchos vecinos se han visto obligados a buscar fuera de Los Alcázares». En este sentido, el alcalde ha subrayado que «hablamos de un proyecto iniciado en 2024 que, gracias a los informes favorables de nuestros técnicos, será una realidad a lo largo del año 2027».

La iniciativa contempla, por un lado, la finalización de la estructura de hormigón ya existente en la parcela municipal y, por otro, la explotación del servicio de residencia, con una capacidad aproximada de hasta 140 plazas. El objetivo es ofrecer una atención integral, moderna y centrada en la persona, adaptada a las necesidades reales de la población mayor del municipio.

Según los informes técnicos y sociales incorporados al expediente, Los Alcázares cuenta actualmente con más de 5.100 personas mayores de 60 años, lo que representa cerca del 24% de la población, y la oferta actual de plazas residenciales resulta claramente insuficiente con listas de espera tanto en el ámbito público como privado.

Pérez Cervera ha señalado que «nuestros mayores merecen los mejores cuidados y servicios después de todo lo que han aportado a este municipio y a sus familias», y ha añadido que «desde el Ayuntamiento seguimos centrando nuestros esfuerzos en garantizar su bienestar, su autonomía y su calidad de vida».

Noticias relacionadas

El alcalde ha explicado también que la previsión municipal es que durante el año 2026 se adjudique la concesión administrativa del proyecto, con el objetivo de que la residencia pueda estar en funcionamiento en el año 2027. «Creemos firmemente que los servicios públicos, y especialmente los destinados a las personas mayores, son una prioridad absoluta para Los Alcázares», ha concluido.