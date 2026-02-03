El abogado caravaqueño Manuel Alfonso Guerrero pregonará las Fiestas de la Vera Cruz 2026

El abogado caravaqueño Manuel Alfonso Guerrero Zamora ha sido elegido por la Comisión de Festejos como Pregonero de las Fiestas de la Vera Cruz 2026. El nombramiento fue entregado en un acto celebrado en la Casa de la Cruz. El hermano mayor de la Real e Ilustre Cofradía de la Vera Cruz de Caravaca, Jesús López Baquero, abrió el acto agradeciendo la presencia de los representantes de los tres bandos que integran la Comisión de Festejos, a los familiares y amigos del pregonero así como al Secretario General de la Comisión, Antonio Reinón, y al alcalde de Caravaca, José Francisco García.

López Baquero cedió la palabra a Reinón que relató la trayectoria festera del nuevo pregonero destacando que “será él quien abra la fiesta, el que dará el pistoletazo de salida cuando ya estemos entrando de lleno en la fiesta, cuando miles de caravaqueños estarán esperando escuchar el pregón en la plaza del Arco; un pregón que este año volverá a salir del corazón de un festero caravaqueño”. A continuación procedió a dar lectura del acta de la reunión en la que fue elegido Guerrero Zamora como Pregonero de las Fiestas de la Vera Cruz 2026, una vez realizada la propuesta de nombramiento por parte del hermano mayor y con la aprobación, por unanimidad, de toda la comisión.

A continuación, se hizo entrega del nombramiento a Guerrero Zamora quien agradeció la elección y confesó sentirse “agradecido, inquieto, ilusionado y con un cierto desasosiego”. “Agradecido – explicó – por la confianza que han depositado en mí tanto el hermano mayor de la Cofradía de la Vera Cruz y su Junta Representativa, como el Secretario General de la Comisión de Festejos y la Comisión”. “Creo – añadió – que para cualquier caravaqueño, para cualquier festero, es un verdadero motivo de orgullo el poder pregonar las Fiestas de la Vera Cruz de Caravaca; la verdad es que era un sueño que estaba latente ya que, sinceramente, nunca en mi vida había pensado la posibilidad siquiera de poder pregonar las fiestas hasta que se me comunicó mi designación”.

En cuanto a la inquietud comentó que “también digo que estoy un poco inquieto y con cierto desasosiego porque la tarea que se me ha encomendado ya la han desempeñado antes que yo muchos caravaqueños ilustres, y todos ellos fueron capaces de hacer un pregón que estaba a una gran altura. A mí me gustaría ser capaz de, siquiera, poder acercarme a ellos”.

Y en cuanto a la ilusión manifestó que “decía que estoy ilusionado porque verdaderamente es para mí un verdadero privilegio el poder proclamar a los cuatro vientos lo que pasa en Caravaca todos los años, los primeros días del mes de mayo. También lo es el poder compartir con todos mis recuerdos de la fiesta. Y también lo es el poder reflexionar en voz alta para dar mi parecer de lo que para mí es la fiesta y lo que debe ser”.

Los representantes del Bando Moro, Gloria Sánchez; del Bando Cristiano, Antonio Torrecilla; y del Bando de los Caballos del Vino, Pedro José Salcedo, intervinieron para dar la enhorabuena al pregonero. El alcalde, José Francisco García, fue el encargado de cerrar el acto y en sus palabras recordó a Manuel Guerrero Torres, abuelo paterno del pregonero y su labor como escritor y cronista de la ciudad. “Creo que Manolo tiene muchos buenos mimbres de sus antepasados; experiencia y capacidad de oratoria no le faltan para hacer un gran pregón; seguro que escucharemos un grandísimo pregón porque, además ha vivido las fiestas y las vive con intensidad”.

Manuel Alfonso Guerrero Zamora, nació en Caravaca de la Cruz el 30 de enero de 1963 (62 años) en el seno de una familia festera (su abuelo, Alfonso Zamora, fue uno de los primeros Presidentes del Bando Cristiano y su padre, Juan Miguel Guerrero, fue uno de los fundadores de la renovación y también presidió el Bando Cristiano). Está casado y tiene dos hijos.

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia. Ha trabajado como abogado y ha ocupado distintos puestos en la administración local, como gerente de Urbanismo en el Ayuntamiento de Lorca, y en la administración regional desempeñando los cargos de Director General de Administración Local, Director General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo y Director de Gestión del 061. También ha trabajado y en la empresa privada.

En las Fiestas de la Cruz de 1965, con apenas año y medio, se estrenó como Templario y ha formado parte de la Soberana Orden del Temple durante 50 años, en los que ha desempeñado diversos cargos festeros, como Capitán de las Mesnadas Infantiles del Temple, a principios de los años setenta; componente de varias Juntas Directivas de la Soberana Orden del Temple de la que, además, fue vicepresidente varios años (desde 1990 a 1996).

También ha participado en varias Juntas Directivas del Bando Cristiano del que fue vicepresidente a lo largo de cuatro años, dos con Adrián Caparrós, en su primera etapa a principios de los noventa, y dos con Gonzalo López-Auguy en 1999-2000.

Ha participado en varias comisiones de trabajo, especialmente las encargadas de la redacción y revisión de estatutos y reglamentos. Y también ha sido componente de la Comisión de Festejos en varias ocasiones. En el año 2000 fue nombrado Cristiano del Año y se le concedió el Escudo de Oro del Bando Cristiano en el año 2006. En la Junta Representativa de la Cofradía de la Vera Cruz presidida por Pedro Pozo Martínez, entre 2011 y 2014, desempeñó el cargo de Diputado Segundo.

Ha cooperado, siempre que se le ha demandado, con cualquier estamento de la fiesta, ha escrito y dirigido presentaciones de Reyes, Infantes y Amazonas y ha colaborado con diversas publicaciones festeras como la Revista de Fiestas, la Revista del Temple y la del Caballo del Vino Zambra, entre otras.

Confiesa que “aunque hace ya casi doce años que, por circunstancias, dejé de salir con la Soberana Orden del Temple, todavía me siento templario y festero hasta la médula”.