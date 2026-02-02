Lorcaíris denuncia un nuevo ataque "contra la visibilidad y a la dignidad" del colectivo LGTBIQ+

Las acciones contra los símbolos LGTBIQ+ ya no se limitan a las banderas que, de forma regular, se izan en la plaza arcoíris. Así, tras los dos incidentes relacionados con la enseña representativa del colectivo, y del ataque a la sede de la asociación 'Lorcaíris LGTBIQ+', este fin de semana se producía la vandalización de un banco decorado con dichos colores y ubicado en la plaza de San Vicente.

Según denunciaba la entidad, este elemento del mobiliario urbano amanecía el pasado sábado cubierto con los colores de la bandera de España. "El acto de odio es eliminar la bandera arcoíris con la de España. Para nosotros no son contradictorias, pero para ellos sí, porque no han pintado una bandera de España, han tapado una arcoíris. Si el tema fuera sobre España, habrían pintado cualquier banco, pero han elegido precisamente este", denunciaba el comunicado emitido por la asociación.

Plaza de San Vicente, en una imagen de archivo. / Daniel Navarro

Una vez conocidos los hechos, el colectivo los trasladaba al Ayuntamiento, que garantizaba la restauración "inmediata del mobiliario", aunque la asociación exigía además una condena institucional firme ante lo que consideran un ataque a la visibilidad del colectivo.

Denuncia en comisaría

Por otro lado, Lorcaíris anunciaba que los hechos serán denunciados ante la Policía Nacional, esperando que la presencia de varias cámaras de seguridad en la zona ayuden a identificar a los autores de las pintadas. Del mismo modo, desde la asociación alertaban de que este es el cuarto acto de odio en menos de un año, en un contexto de aumento de la hostilidad hacia colectivos vulnerables. "Seguiremos trabajando para que Lorca sea un espacio seguro y diverso. Ni un paso atrás ante la intolerancia", terminaba el comunicado.