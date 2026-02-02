La Hoya celebra su tradicional romería con la Virgen de la Salud

Los vecinos de la pedanía lorquina de La Hoya, han permanecido durante más de una semana mirando al cielo y consultando los pronósticos del tiempo, después de las diversas borrascas registradas, una tras otra, con la esperanza, como cada año, el 2 de febrero luciera el sol, no lloviese y no se produjesen fuertes rachas de viento con el fin de poder celebrar por todo lo alto su tradicional romería con la imagen de la Virgen de la Salud. Finalmente el viento ha deslucido la jornada, pero no se ha suspendido ningún acto.

La Virgen ha permanecido en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús desde el primer domingo de diciembre, fecha en la que fue trasladada, también en romería, desde su santuario del monte hasta la iglesia Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús, donde ha sido visitada por centenares de devotos durante los dos meses que ha permanecido en el referido templo. El sábado, 24 de enero, todos los colectivos vecinales de la pedanía y varios de la ciudad de Lorca participaron en una ofrenda floral a la patrona. Durante todo este tiempo la imagen ha lucido su nuevo vestido azul, confeccionado con todo detalle por la devota, Ángela Roldán.

Pero el día grande en La Hoya ha sido este lunes, coincidiendo con la festividad de la Candelaria, como se viene haciendo desde tiempo inmemorial. La fiesta se estuvo celebrando hasta el año 2002 en una finca particular, propiedad del doctor José María García Periago, hasta que a partir de esa fecha, se viene desarrollando en la nueva ermita, construida por el Ayuntamiento de Lorca tras la cesión de terrenos por parte de los Hermanos López García (Los Pajeles).

Los actos comenzaron a las 9 de la mañana con la misa oficiada en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús por el párroco Régulo Cayuela. En el transcurso de la ceremonia religiosa fueron bendecidos los niños y niñas recién nacidos así como las madres embarazadas.

Tras la misa, la imagen de la patrona, al son de cohetes y vítores, salió a la calle donde los troveros y guiones, junto a las cuadrillas de La Hoya y Santa Gertrudis, le dedicaron las primeras coplas a petición de las personas o familias que tenían la promesa de hacerlo.

Posteriormente se inició el recorrido hasta el monte, con 4 kilómetros por delante, donde no faltaron los bailes de parrandas, jotas y malagueñas. Aprovechando cada descanso, las cuadrillas entonaron sus cánticos mientras el cuerpo de baile daba forma a cada actuación.

Al llegar al santuario se celebró de nuevo la misa de campaña en el interior de la carpa instalada al efecto que sirvió, además, como refugio para protegerse de las bajas temperaturas propias de la época de invierno en la que nos encontramos. Como todos los años, delante de la imagen, caminaron los jóvenes de catequesis para la confirmación, portando una réplica de la patrona.

Al finalizar la misa, las peñas de amigos y familias se dispersaron por los alrededores del santuario, buscando el mejor sitio donde poder elaborar la comida y degustar los mejores platos de la gastronomía local y regional. Algunos tenían reservado el espacio desde el sábado provistos de carpas que garantizaban la estancia.

A partir de las 16 horas comenzaron los bailes de pujas con jotas parrandas y malagueñas. Consisten en el ofrecimiento de dinero al maestro de ceremonias para que salga a bailar cualquiera de los presentes, que en el caso de negarse a ello tuvo que ofrecer una cantidad mayor para quedar libre del compromiso. Es fácil ver sobre el escenario a personas de hasta 85 años de edad, como es el caso de Miguel Mula Alcaraz, que lo ha venido haciendo año tras año, en una mezcla de veteranía y juventud.

Mientras tanto, en el interior de la ermita, continuaron los cantos de pascua con las cuadrillas de La Hoya y Santa Gertrudis y sus guiones Andrés Abellaneda, Juan José Montes, José Acosta "El Ganadero" o Serafín Ruiz, entre otros, bajo la atenta mirada de jóvenes aprendices que serán el futuro de la fiesta.

Por gentileza de la propietaria de la primitiva ermita de La Salud, María Jesús García, un año más abrió las puertas de su finca para que todas las personas que lo deseasen, pudieran desplazarse y contemplar la imagen, anterior a la actual que allí se conserva dentro de una vitrina y en perfectas condiciones. Es costumbre que la cuadrilla de La Hoya se desplace hasta el lugar, cada año, para entonar allí unas coplas de pascua.

Sobre las 20 horas, comenzó uno de los momentos más esperados de la romería: la subasta de la gran tortada de 9 alturas. Primero se empezó con la más pequeña y a continuación se siguió con la que acaparaba la mayor atención, cuya subasta alcanzó el año pasado la cifra de 8.000 euros. Peñas de amigos y particulares pujan para ver quien se hace con el dulce pastel que luego comparten entre amigos.

Una gran cesta de productos de la tierra, con la ayuda de distintas firmas comerciales y particulares ,valorada en más de 2000 euros, permaneció expuesta durante todo el día a la espera de que una persona se la llevase después de las 10.000 papeletas que se han vendido.

Policía local, bomberos, guardia civil, Cruz Roja y Protección Civil, entre otros colectivos velaron durante todo el día por la seguridad de los romeros y visitantes. En el lugar se concentran cada año personas llegadas desde distintos puntos de la Región.

La ONG "Camino de la Esperanza", aprovechó la jornada con la venta de bocadillos, rollitos de San Blas, café, chocolate y otros productos, para alimentar los proyectos que siguen desarrollando con los más desfavorecidos en distintas partes del mundo.

Con esta romería, se da por finalizada la Navidad en La Hoya, hasta el primer domingo de diciembre, en que de nuevo, los vecinos subirán hasta el santuario para acompañar a la patrona hasta la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.