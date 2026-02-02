El desfile de Carnaval de Lorca será más inclusivo que nunca

Siguiendo la estela de otras celebraciones locales como la Feria de septiembre, el desfile de Carnaval de Lorca también incorporará medidas para fomentar la inclusión. Así, durante el desfile de Carnaval que se celebrará el próximo sábado –7 de febrero– se pondrá en marcha un completo conjunto de medidas de accesibilidad, con el objetivo de que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan disfrutar plenamente de uno de los eventos más esperados del calendario festivo.

Presentación de las medidas inclusivas incorporadas al Carnaval de Lorca. / Daniel Navarro

Según informada la edil de oenegés, Belén Díaz, entre las iniciativas destacan la instalación de códigos NaviLens accesibles a lo largo del recorrido del desfile; un punto de información accesible y señalética específica, a lo que se suma la disponibilidad de cascos antirruido y tapones. Del mismo modo, se habilitará el espacio 'Planeta Amable'.

Necesidades reales

"La inclusión no consiste solo en adaptar espacios, sino en pensar los eventos desde el inicio para la diversidad de la ciudadanía, escuchando a los colectivos y respondiendo a sus necesidades reales. Queremos que el Desfile de Carnaval sea una experiencia positiva y segura para todas las personas, también para quienes tradicionalmente han encontrado barreras para participar en este tipo de eventos multitudinarios" significaba la concejala.