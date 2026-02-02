Política
Denuncian que el primer teniente de alcalde de Molina faltó a la mitad de las reuniones de Gobierno en 2025
El PSOE señala que Martínez "cobra el 100% de su sueldo, pero solo aparece por la mitad de las juntas"
L. O.
El Grupo Municipal Socialista hizo público este lunes el balance definitivo de asistencias de la Junta de Gobierno Local de 2025. Los datos oficiales, señalan los socialistas, son "demoledores": el primer teniente de alcalde y responsable de Seguridad, Antonio Martínez (Vox), "se ausentó en 43 de las 86 sesiones celebradas".
Para el PSOE, este 50% de cumplimiento supone "una falta de respeto sin precedentes" a los vecinos de Molina, ya que ha faltado a "reuniones clave en todos los meses del año, incluyendo convocatorias extraordinarias y públicas".
La portavoz socialista, Isabel Gadea, fue tajante al valorar este absentismo sistemático. "Es el colmo de la hipocresía. Critican lo que ellos llaman 'chiringuitos', pero el señor Martínez ha convertido su despacho en uno", declaró.
"Hablamos de un cargo público que cobra el 100% de su sueldo, pero solo aparece por la mitad de las juntas donde se decide el futuro de nuestra ciudad", subrayó la portavoz. Según el PSOE, el alcalde, José Ángel Alfonso (PP), es "cómplice necesario" de esta dejación de funciones al mantener a un concejal que no trabaja.
"Molina no necesita un teniente de alcalde que no va a trabajar y sí cobra como si lo hiciese", sentenció Gadea. "Nuestros vecinos pagan impuestos de primera para tener un Gobierno que, literalmente, está de vacaciones la mitad del tiempo o en los juzgados como investigado por delito de odio la otra mitad".
