Culminada la estructura de uno de los viaductos del AVE entre Lorca y Puerto Lumbreras

Poco más de 18 meses han pasado desde que la empresa encargada de ejecutar las obras del Corredor Mediterráneo entre Lorca y Pulpí completaran los cimientos del viaducto que servirá para que los trenes salven la rambla de Béjar, y ya se ha culminado la construcción de la estructura.

Así, el tramo que unirá la Ciudad del Sol con Pulpí sigue alcanzando hitos. Según podía conocer esta Redacción de fuentes cercanas a la obra, la 'pasarela' por la que en el futuro circularán los trenes en las cercanías del camino 'del Azagahor' ya se habría completado, a falta de los siguientes tramos de la infraestructura; todo ello mientras los vecinos de La Torrecilla aún mantienen la esperanza de que se atiendan sus reclamaciones.

Los cimientos en julio de 2024. / Daniel Navarro

Y es que, aunque apenas son 1.800 metros los que separan dos de los cauces más peligrosos del Valle del Guadalentín, la solución proyectada inicialmente para cada uno es totalmente diferente: mientras que sobre el cauce que sirve de frontera entre los municipios de Lorca y Puerto Lumbreras (Béjar) el tren circulará sobre un viaducto de varios metros de altura, en La Torrecilla no se estimaba que esto fuera necesario a pesar de que en un principio se hizo creer a los vecinos que sí. No obstante, las continuadas protestas de los habitantes de la zona al final conseguían llamar la atención de Adif.

En este sentido, cabe recordar que en la actualidad la Confederación Hidrográfica del Segura se encuentra en proceso de analizar el cambio propuesto en el proyecto por los técnicos de la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias que, a pesar de no satisfacer a los vecinos, se trata de un acercamiento a sus demandas.

Reunión entre vecinos, ayuntamiento, CHS y Delegación del Gobierno. / L.O.

Según detallaba el propio presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, la nueva opción, actualmente en estudio, consistía en suprimir el paso superior –con su correspondiente terraplén de unos diez metros de altura– en la zona, que pasaría a ser un paso inferior, así como aumentar las "medidas de drenaje", algo en lo que también contribuiría el propio paso inferior. "Los datos técnicos y los informes técnicos que tenemos de las administraciones competentes lo avalan", señalaba entonces el máximo representante de la entidad.

"A buen ritmo"

Consultado por este diario al respecto de la situación de estos trámites durante una reciente visita a la Ciudad del Sol, el Delegado del Gobierno, Francisco Lucas, indicaba: "las obras avanzan a buen ritmo y al mismo tiempo estamos trabajando para dar respuesta a esas reivindicaciones o a esas problemáticas que nos trasladan los diferentes vecinos y vecinas", a la vez que reivindicaba las inversiones estatales en el municipio. "El Gobierno de España es el único gobierno, la única administración que está invirtiendo en Lorca [...] los datos, los hechos, las inversiones hablan por sí solas", señalaba.

Francisco Lucas e Isabel Casalduero, el pasado viernes durante la asamblea local del partido. / Daniel Navarro

De esta forma, cabe recordar que las obras que se ejecutan en toda la zona son parte del tramo de vía que conectará Lorca con Pulpí. Adjudicado a principios de 2024 por 207 millones de euros, contempla la construcción de 31,3 kilómetros de vía de doble trazado con un plazo de ejecución de 34 meses. Estas actuaciones, que continuarán el trazado tras el soterramiento en Lorca, incluyen la construcción de 10 viaductos de diversas tipologías que suman una longitud total de 1.250, así como la construcción de 11 pasos superiores y 17 inferiores, incluyendo 94 obras de drenaje transversal.

Volverán las protestas

En cuanto a la postura de los vecinos, es clara: volverán a parar las obras en caso de que no se encuentre una solución que asegure el paso del agua en caso de riada. "Si no nos traen un proyecto que convenza a los vecinos, nosotros como un clavo vamos a estar todos los días a las 10 de la mañana en la obra para pararla", aporta Cayetano Padilla, presidente de la Asociación de Vecinos de La Torrecilla, en referencia a las concentraciones que durante los pasados meses de junio y julio protagonizaron los vecinos que propiciaron el cambio propuesto y que se repetirán en caso de no llegar a un acuerdo.

"Al final siempre pasa igual, siempre se quedan cortas las infraestructuras y, cuando hay inundaciones, las consecuencias las pagamos los ciudadanos, que somos los que tenemos que coger a las víctimas, llevarlas al cementerio y enterrarlas", sentencia Padilla Ruiz.

Protesta vecinal en la rambla de La Torrecilla. / Daniel Navarro

Al hilo de esta cuestión, la mayor esperanza de los vecinos se encuentra en los nuevos mapas de flujo preferente publicados por la Confederación, que amplían en gran medida las zonas que deben permanecer libres de construcciones en la diputación. Unos mapas que, según confirmaba en noviembre la secretaria general del PSOE de Lorca, Isabel Casalduero, serían utilizados por los técnicos del ente confederado para hacer las recomendaciones pertinentes a ADIF a la hora de sortear la rambla, un proceso aún en desarrollo.