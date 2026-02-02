Medioambiente
Cehegín refuerza su servicio de recogida de residuos con nuevos contenedores
Con esta actuación se refuerza la red de puntos de recogida, se sustituyen los contenedores más deteriorados y se facilita a los vecinos el correcto depósito de sus residuos
La concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cehegín, que dirige José Antonio Zafra, ha dado un paso más en la mejora del servicio de recogida de residuos con la incorporación de nuevos contenedores en todo el municipio.
En concreto, se han añadido 14 contenedores para papel y cartón y 40 contenedores para la fracción resto (basura general). Con esta actuación se refuerza la red de puntos de recogida, se sustituyen los contenedores más deteriorados y se facilita a los vecinos el correcto depósito de sus residuos.
Casco Antiguo
Además, en el casco antiguo se pondrá a disposición de las familias un nuevo contenedor individual de 40 litros, pensado para pequeñas familias, parejas y personas que viven solas. Este sistema permitirá un mejor almacenamiento de los residuos en los domicilios y forma parte del plan municipal para eliminar progresivamente los cubos de la vía pública, mejorando la limpieza y la imagen urbana del centro histórico.
Desde el Ayuntamiento se recuerda la importancia de depositar correctamente los residuos y no dejar restos fuera de los contenedores
A su vez, desde el Ayuntamiento se recuerda la importancia de depositar correctamente los residuos y no dejar restos fuera de los contenedores, tanto para la protección del medio ambiente como para mantener un municipio limpio, ordenado y saludable. La colaboración ciudadana es clave para avanzar hacia una gestión de residuos más responsable y sostenible.
La Concejalía de Medio Ambiente agradece a todos los vecinos su implicación en esta iniciativa, que beneficia a toda la ciudad.
