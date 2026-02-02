El Carnaval de Águilas continúa con los Trajes de Papel

El Carnaval de Águilas se trasladó al Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Doña Elena en donde se celebró el genuino XXV Concurso de Trajes de Papel, en el que también participaron de una forma especial ocho diseños de sombreros realizados por los alumnos del Colegio Joaquín Tendero, que después de sorprender el pasado año, en esta ocasión fueron los invitados a participar en esta gala.

En el concurso se presentaron dos propuestas, con la obligación de estar realizadas con papel o derivado de este, dos propuestas que sorprendieron por su volumen y creatividad, quedando ganadora la fantasía Sueño Floral, que obtuvo un premio de 1500 euros; siendo a otra propuesta Guayota "El corazón de nuestras islas".

Una en la que no faltó la alegría del Ballet Oficial de la Federación de Peñas, en la que también se entregaron las distinciones a las Peñas Diversity Dance y Terpsícore por cumplir 10 años desfilando, y a la Peña Rata Loca, por llegar este año a los 25 años llenando el desfile de ironía. En la cita también se entregó la Máscaras de Oro, a Manolo Jiménez de la Peña Los Enanitos, por la dedicación al carnaval y la Máscara de Oro colectiva a Cruz Roja, por su aportación al operativo de seguridad.