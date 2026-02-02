El Ayuntamiento de Lorca demolerá "de urgencia" una casa para garantizar la seguridad vecinal

Siguen las revisiones de casas en mal estado por parte de la concejalía de Urbanismo, cuyos técnicos han visitado esta vez el barrio de San Cristóbal. Y es que, tras declarar la ruina de una vivienda en la calle Carril de Caldereros –ocupada de forma ilegal por una familia– en esta ocasión los servicios municipales estimaban oportuno declarar en ruina técnica parte de un antiguo inmueble ubicado en la calle Cruz de Sola de la citada barriada.

"Esta medida permitirá llevar a cabo su demolición parcial de urgencia con el objetivo de garantizar la seguridad de los vecinos, tras haberse constatado el avanzado deterioro de la edificación y diversos desprendimientos ocurridos en los últimos meses", explicaba la edil responsable de Urbanismo, María Hernández.

María Hernández muestra imágenes del estado de la casa. / L.O.

A este respecto, cabe destacar que desde el año 2018 los propietarios del inmueble han recibido varios requerimientos por parte del Ayuntamiento, sin que ninguno surtiera efecto, un hecho que da pie a la declaración de ruina parcial por parte del Consistorio. "Esta declaración conlleva la ejecución subsidiaria por parte del Consistorio de las obras necesarias para eliminar el peligro. En concreto, se actuará de la siguiente manera: demolición controlada de la parte ruinosa de la vivienda, respetando la estructura de la parte habitable que da a la calle Río Júcar; retirada de escombros y limpieza integral de la parcela afectada; estabilización y protección de las construcciones colindantes y cerramiento seguro del solar resultante", especificaba la concejala-

17.000 euros

"Nuestra prioridad es garantizar la seguridad de los vecinos y del entorno urbano. Lamentablemente, nos hemos visto obligados a intervenir ante la dejadez de los propietarios de este inmueble, que no han atendido sus obligaciones de mantenimiento a pesar de los reiterados requerimientos municipales", sumaba Hernández Benítez. En total, el Ayuntamiento de Lorca ha previsto un presupuesto estimado de 17.000 euros para acometer estas obras de emergencia. El Consistorio asumirá el coste para acelerar los trabajos y eliminar cuanto antes el riesgo existente. No obstante, se emprenderán las acciones administrativas oportunas para que dicho coste sea reclamado a los propietarios del inmueble, en cumplimiento de la legalidad vigente.