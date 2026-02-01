Comienza el espectáculo, comienza el Carnaval de Águilas.

Si lo que espera durante el próximo mes en los Carnavales de Águilas es un reflejo del anticipo que ofrecieron ayer sábado los personajes del Carnaval en la Gala del Cambio de Poderes, se puede aventurar un Carnaval de Águilas espectacular, puesto que tanto las Mussonas, Doñas Cuaresmas, Don Carnales y Las Musas, realizaron unas puestas en escena dignas de cualquier espectáculo teatral, musical o cinematográfico, para las que han estado trabajando los personajes desde el pasado mes de agosto, cuando fueron elegidos por los carnavaleños -aguileños carnavaleros- para representar a los protagonistas de esta fiesta de Interés Turístico Internacional.

Tanto los infantiles que demostraron que el carnaval aguileño tiene mucho futuro, como los adultos, volvieron a sorprender con sus puestas en escena a las más de mil personas que llenaron el Pabellón Multiusos Diego Calvo Valera, que ambientado en la temática del circo recibió a cada personaje aportando su seña de identidad y a quien representan. Los primeros en cambiar los poderes fueron los infantiles, la Mussona infantil Cristina Valverde Moreno, de la Peña Masako, se presentó ante los carnavaleños como una mariposa que destrono a la reina, con un tocado con mariposas en movimiento; mientras que Doña Cuaresma Laura Morata Ortega, de la Peña Atenea, muy religiosa como corresponde a su personaje y de obligatorio luto negro, con detales blanco se presentó con su cuerpo de baile en el escenario; con Don Carnal infantil Alejandro Navarro Martínez, de la Peña El Tangay, llego la fiesta, quien se presentó como un Dios del Mar, con un gran tocado de escamas blanca y doradas, que también cubrían su traje, contagiando de alegría a los presentes con su cuerpo de baile de Tepsicore; llegando al turno de la Musa Marina Pérez Gilberte, de la Peña Terpsícore, que como una elegante princesa azteca se presento entre el verde y oro de su vestido y tocado.

Este será el segundo carnaval que afronta la nueva directiva de la Federación de Peñas, después de un primer carnaval, el del pasado año con numerosas incidencias por la lluvia, por lo que David Caparros, presidente de la Federación de Peñas, apuntó que “analizando el año que llevamos gestionando esta Federación y habiendo pasado la prueba de fuego, o mejor dicho de Agua” delatando que “me doy cuenta que este año se afronta con muchas más ganas, para poder disfrutar y demostrar lo que amamos nuestra fiesta”.

Otra de las novedades de esta edición, es la de ver a un enamorado del carnaval, a Cristobal Casado afrontar su primer año como alcalde de Águilas, lo que le obligará a dejar de lado a su Peña “Si no salgo reviento” por las obligaciones que tiene su responsabilidad en la alcaldía, quien protagonizó uno de los momentos más emocionantes, cuando recordó a los carnavaleños que nos han dejado en los últimos meses como a José Alonso, ex presidente de la federación de Peñas y de la Peña El Roncaor, y a Lorenzo López “ El Trastornao” de la Peña Matalentisco Boy´s, el fuerte aplauso del pabellón obligó al alcalde a detener su discurso, en el que dio las gracias a Cristina Vera por sus 4 años como directora del ballet Oficial, al ser este su último carnaval en la dirección, y quien destacó la “unión de las peñas en momentos difíciles, como los del año pasado” superando las adversidades de la lluvia.

Los Personajes adultos presentaron en el escenario unas puesta en escena en la que volvieron a demostrar que el Carnaval de Águilas no tiene límites en imaginación y fantasía, con una elegancia muy cuidada, capaces de crear una films como con el que se presentó La Mussona Gabriel Martínez García, de la Peña Los Amantes del Chichi, una historia cinematográfica en la envían desde de otra galaxia a un niño tras estar su planeta en peligro, recibido como un dios, es envidia de los dirigentes del planeta, trasladándose a nuestra época convertido en una Mussona, para recoger el Palo de Lluvia durante un pequeño concierto de rock. Un espectáculo que dio paso a Doña Cuaresma, Silvia Vivancos Sánchez, de la Peña Matalentisco Boy’s, quien de color negro y dorado, dejo atrás la imagen religiosa de su personaje por el de villana, quien también recordó a su compañero de peña Lorenzo Díaz “EL Trastornao” entre una gran luna llena y un gran tocado de plumas.

Don Carnal, Unai Peón Sánchez, de la Peña Si no salgo reviento, con la obligación de llevar y transmitir el jolgorio de la fiesta, convirtió la gala en el Circo del Sol, y en una de sus piruetas cayó dentro de un huevo para volver con la diversión con su cuerpo de baile y ocho Don Carnales anteriores que lo acompañaron para tomar su protagonismo.

Llegando al momento de la inspiración del carnaval, a la presentación de la Musa, Paula Robles de la Peña Ipanema, quien, con un derroche de elegancia y fantasía, demostró con una trabajada coreografía que los carnavaleños se puede inspirar en ella para esta fiesta, presentándose con un abrigo de flecos plateados, para despojarse de él y comenzar un espectáculo coreográfico con su ballet.

Un carnaval que acaba de comenzar y que llegará hasta el 6 de marzo, con numerosas citas, galas y desfiles, como el genuino Concurso de Trajes de Papel que se celebra esta noche en el Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Doña Elena, a partir de hoy en Águilas es Carnaval.