El parque de la Salud de la Hoya, en Lorca, se viste de gala para la romería

A pocas horas para que se celebre la tradicional romería de la Salud, todo está listo en el parque a los pies de las estribaciones de la Sierra de Tercia, junto al santuario de la Patrona de La Hoya. Allí, en las últimas semanas, una treintena de monitores y alumnos de las escuelas taller han puesto a punto todo el entorno para recibir a los miles de visitantes que este lunes acompañarán a la imagen desde la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús hasta su santuario, en lo que supone para los vecinos de La Hoya el final de la Navidad.

Así lo ha contado la edil de Desarrollo Local y Empleo, Rosa María Medina Mínguez, que ha detallado los numerosos trabajos que se han ejecutado durante las últimas tres semanas por parte de los Consejos Comarcales. "Se han reparado las barbacoas y arreglado pequeñas roturas en muros de mampostería, retirado las malas hierbas y limpieza de cunetas y reparado las barandillas de madera que estaban en mal estado".

También se intervenía con maquinaria pesada. / L.O.

Del mismo modo, la edil ha asegurado que "la actuación ha sido integral, incluyendo la reposición de pavimento terrizo en todas las explanadas y caminos, tapando los socavones producidos por las escorrentías de agua con las intensas lluvias que se están produciendo este invierno. Y repintado de todas las barandillas de madera del parque, así como mesas, estructura de barbacoas y juegos del parque infantil". Igualmente, se ha dado un repaso a los aseos, con arreglo de aparatos sanitarios y cambio de luminarias en mal estado, además de repintar ventanas y rejas.

En el Santuario Patronal también se han ejecutado labores de repintado de puertas y ventanas. Los trabajos los han llevado a cabo los Consejos Comarcales, alumnos y monitores del Taller de Fontanería, Electricidad y Pintura, de los Programas Experienciales Omega y Beta, de la Concejalía de Desarrollo Local y Empleo.

Estado del parque tras los trabajos ejecutados. / L.O.

A este respecto, la edil destacaba la importancia de que estos alumnos que están aprendiendo, puedan llevar a cabo sus prácticas de manera real. "De esta forma, pueden hacer frente a todos los contratiempos que se podrán encontrar en un futuro, aunque durante estas actuaciones cuenta con la dirección de sus monitores que les facilitan su trabajo". Pero también ha insistido en la repercusión y trascendencia que tienen estas actuaciones. "Es motivador poder ver y que lo hagan los demás el trabajo que has realizado. Han trabajado con mucho interés y el resultado será visible este lunes no sólo para ellos y sus monitores, sino también para todos los lorquinos".

Es motivador poder ver y que lo hagan los demás el trabajo que has realizado. Han trabajado con mucho interés y el resultado será visible este lunes no sólo para ellos y sus monitores, sino también para todos los lorquinos. Rosa Medina — Edil de Desarrollo Local y Fomento del Ayuntamiento de Lorca

Medina Mínguez ha reseñado la importancia de estos trabajos, que permiten un ahorro considerable a las arcas municipales. "Treinta personas trabajando durante tres semanas en un espacio, supone un montante muy importante, que ha quedado reducido únicamente al material que ha sido preciso para repintar y arreglar todo lo que estaba dañado. Por tanto, el ahorro es considerable. Insisto en la importancia de estos Consejos Comarcales y de los talleres municipales, porque mientras estas personas están aprendiendo, están contribuyendo al bienestar de todos los lorquinos".

Día grande en La Hoya

Por último, la edil ha recordado que este lunes se celebrará la tradicional romería de la Salud, Patrona de La Hoya. "Como es costumbre, en la festividad de la Candelaria, acompañaremos a la Virgen de la Salud en su regreso a su santuario en la Sierra de Tercia, en lo que supone para los vecinos de La Hoya el fin de la Navidad. Abandonará la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, donde ha permanecido desde diciembre pasado, y donde los vecinos de La Hoya, del resto de pedanías y de la ciudad, han podido visitarla".

Romería de la Virgen de la Salud en La Hoya. / Francisco Gómez

Entre cantos de Pascua, jotas, parrandas y malagueñas, los romeros la acompañarán en su periplo hasta su Santuario Patronal. Allí pasarán el día, para disfrutar de la mejor gastronomía lorquina en familia y con los amigos. Después de comer, habrá baile de pujas y la tradicional subasta de la gran tortada. La edil también ha aportado para rematar que la Virgen de la Salud, que sustituyó a la antigua en 2002, fue restaurada en 2017 por el Taller de Restauración Municipal. "Se realizó a petición de los vecinos que solicitaron que se acometieran pequeñas actuaciones que precisaba. La imagen, de profunda devoción no sólo por parte de los vecinos de La Hoya, es del imaginero cordobés Rafael Valverde, y vino a relevar a la antigua".