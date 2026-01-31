Lorca homenajea a Antonio Valero a través del arte

Desde el pasado jueves, el palacete del Huerto Ruano acoge una muestra temporal muy especial. Y es que, en homenaje al recientemente fallecido Antonio Valero Torres, la fundación 'Cristina Arcas Valero' –de la que era patrono fundador y tesorero– preparaba 'Viviendo y aprendiendo', una exposición de obras relacionadas con la vida del que fuera uno de los procuradores, entre otras cosas, más célebres de la ciudad.

Así, una de las salas del enclave se muestra totalmente dedicada a la persona de Valero Torres, albergando fotos y documentos ligados a su vida, así como obras de sus amigos pintores, destacando la presencia de piezas de Manuel Belzunce, Manuel Coronado, Mercedes Brinquis, Vicente Ruiz, Beatriz Romera, Pepe Segura, Manuel Pérez Rojas o José López Gimeno. Asimismo, se pueden contemplar obras de los insignes artistas locales Emiliano Rojo y Francisco Cayuela.

Rosa Valero, en el centro, durante la inauguración de la muestra. / L.O.

Del mismo modo, y dada la gran relación del homenajeado con el mundo de la literatura, también se exponen 2 obras originales de Federico García Lorca dedicadas a Manuel Augusto García Viñolas y fechadas en Murcia en 1933 donadas a la fundación por Manuel Coronado, que también entregó recientemente y con motivo del fallecimiento, un óleo de Pedro Flores denominado 'La Crucifixión'.

De todo tipo

Por otro lado, entre las piezas que se podrán contemplar hasta el próximo 27 de febrero, destaca una recreación de su despacho profesional ubicado en la calle Joaquín Espín número 1, segregación de la casa palacio de Alonso Guevara, plasmada en una magnífica acuarela del lorquino Santiago Madrid Mota junto a restos del tapiz original que cubría la escalera y la baldosa de cerámica valenciana ambos del siglo XVIII, piezas originales de la casa. El resto de salas muestran obras de los fondos de la fundación, a excepción de una sala en la primera planta que alberga la obra de 'Michal', artista eslovaco invitado por la fundación, mientras que la sala neonazarí alberga siete esculturas de los mejores artistas murcianos del siglo XX.