Los aguileños reclaman que se abra el Centro Integral de Alta Resolución.

Un medio millar de personas se concentraban en las puertas del Centro Integral de Alta Resolución (CIAR) de Águilas para pedir su apertura después de un año de haber finalizado las obras y que lo haga con los servicios anunciados en el proyecto.

La cita estaba convocada por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Área III, a la que han asistido entre los concentrados el alcalde de Águilas Cristobal Casado, quien ha apuntado que la ciudadanía “se ha cansado de promesas incumplidas” y ha acusado al gobierno regional de “engañar a los aguileños”, quien ha adelantado que el ayuntamiento ha solicitado en dos ocasiones acceso a los expedientes de contratación de la obra y del equipamiento del CIAR “sin haber recibido respuesta, por lo que estamos estudiando nuevas medidas para obtener esa información”.

Los aguileños se concentran en frente del Centro Integral de Alta Resolución. / Jaime Zaragoza

El alcalde ha estado acompañado del equipo de Gobierno municipal, además del diputado regional del PSOE, Juan Andrés Torres, quienes se han unido a vecinos del municipio y a profesionales sanitarios.

Miguel Martínez, coordinador de la Plataforma en la zona de Águilas, ha denunciado que el edificio “lleva más de un año terminado y completamente vacío”, reclamando que el centro comience a funcionar “de manera urgente y con el 100% de la cartera de servicios prevista”, ya que “quienes están pagando esta situación son los pacientes, con largas listas de espera para consultas y cirugías”.

El diputado regional Juan Andrés Torres ha detallado que ha registrado varias preguntas en la Asamblea Regional para conocer cuándo se pondrá en marcha el centro hospitalario y con cuántas nuevas contrataciones de personal sanitario contará, por lo que Torres ha prevenido del riesgo de que la apertura se haga “a costa de desmantelar otros servicios sanitarios” y ha reclamado que el CIAR entre en funcionamiento “con todos los servicios y todo el personal necesario”, destacando que su apertura permitirá descongestionar el Hospital Rafael Méndez y el resto de centros del Área III.

Noticias relacionadas

Entre el personal sanitario estaba presente Julia Martínez, enfermera del Hospital Rafael Méndez y miembro de la Plataforma, quien ha destacado la “saturación que sufre la sanidad del Área III” y la necesidad “urgente de este centro para mejorar la calidad asistencial”.