Las últimas lluvias empeoran los daños de la dana que azotó Lorca en marzo de 2025

Las precipitaciones de los últimos días en Lorca, aunque leves, no han dejado indemne el municipio. Así, las lluvias provocaban un empeoramiento generalizado de los daños aún por reparar tras la dana de marzo del pasado año, lo que obligará al Ayuntamiento a ejecutar una batería de reparaciones de emergencia. El concejal de Infraestructuras y Pedanías del Ayuntamiento de Lorca, Ángel Meca, anunciaba este viernes las dos primeras minutos después de su aprobación en Junta de Gobierno con el objetivo de que las tareas de rehabilitación puedan comenzar de manera inmediata, a partir del mismo lunes de la próxima semana.

Estado de uno de los caminos afectados. / L.O.

Una de ellas se llevará a cabo en el camino Venta de los Higos en la diputación de Hinojar, cuyo estado se ha agravado tras los últimos acontecimientos meteorológicos. "La base del terraplén del camino se ha quedado gravemente afectada en una longitud aproximada de unos 800 metros, quedando el pavimento en voladizo en varios tramos, con asentamientos del terraplén y grietas longitudinales en la pavimentación y cortes verticales de varios metros de altura producidos por la escorrentía", explicaba Meca.

Cabe recordar que este camino comunica la carretera regional RM-D1 con la carretera nacional N-340 y la autovía A-7, y cuenta con una alta intensidad de tráfico pesado debido a la extensa actividad agrícola y ganadera de esta pedanía, además de que también es muy utilizado por el tráfico ligero para el desplazamiento de los residentes entre diferentes parajes y pedanías. "Para eliminar el gran riesgo existente de daños a personas o bienes se va a reparar y proteger el terraplén y el pavimento del camino, además de mejorar del drenaje del cauce lateral que desemboca en el río Guadalentín", aportaba el edil. En este caso, el montante económico para poder llevar a cabo estas tareas asciende a 243.343 €.

También en Marchena

El otro punto en el que van a actuar los servicios municipales de manera inmediata es el camino 'Venta de la Depuradora' de Marchena, cuya base del terraplén se ha visto gravemente afectada en una longitud aproximada de unos 40 metros, quedando el pavimento y una obra de drenaje transversal en voladizo; además de haber un gran escalón vertical de varios metros de altura producido por la escorrentía.

Camino afectado por las lluvias en Lorca. / L.O.

Esta vía comunica las carreteras regionales RM-D3 y RM-D7, y es utilizada de forma habitual por numerosos vecinos de la zona, trabajadores agrícolas y ganaderos. Para ello se invertirán 67.000 €, que permitirán que el camino pueda servir al uso público en condiciones de seguridad.

Al 50%

Las dos intervenciones están financiadas en un 50 % por el Gobierno de España, tras haber sido Lorca declarada como ‘zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil’ por el temporal de marzo del año pasado, y en un 50 % por el Ayuntamiento de Lorca. A este respecto, el edil recordaba que los daños en bienes, infraestructuras y servicios municipales estaban presupuestados en cerca de tres millones de euros, después de presentar más de un centenar de memorias justificativas de los desperfectos, mientras que el Gobierno estatal ha anunciado una subvención de menos de un millón, "teniendo el Ayuntamiento que hacer frente a parte de la financiación, sobre todo por la urgencia ya de muchas de las reparaciones y rehabilitaciones a realizar después de casi un año tras el temporal y las siguientes inclemencias meteorológicas en el municipio".