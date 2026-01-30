La pérdida de subvenciones por parte del Ayuntamiento de Lorca genera dudas en el PSOE

151.000 euros. Esta es la cantidad que deberá devolver el Ayuntamiento de Lorca por no ejecutar una subvención destinada a la formación digital de menores vulnerables y que ha despertado fuertes críticas por parte del Partido Socialista, que este viernes denunciaba la situación.

"Nuevo fracaso y grave episodio de dejadez administrativa al tener que devolver una ayuda que podría haber beneficiado a casi 800 niños y adolescentes del municipio" indicaba Nines Mazuecos, edil del Grupo Municipal Socialista, en el transcurso de una comparecencia en a que desechaba las explicaciones ofrecidas por el Consistorio. Según la documentación aprobada en Junta de Gobierno Local, el PP y Vox justifican la devolución alegando que "no resulta viable" su ejecución por "limitaciones de tiempo en la tramitación administrativa".

Nines Mazuecos, en una imagen de archivo. / Daniel Navarro

"Es una justificación inaceptable. La subvención se concedió en marzo. Han tenido meses más que suficientes para planificar" sentenciaba la edil, que terminaba lanzando una pregunta directa al alcalde de la ciudad sobre las herramientas de gestión municipal de subvenciones: "¿Dónde está la Oficina de Gestión de Subvenciones que el gobierno del PSOE creó? Queremos saber quién es el concejal responsable actualmente y cuántos funcionarios hay adscritos a ella".

Convocatoria compleja

Ante las declaraciones realizadas por el Grupo Municipal Socialista, fuentes municipales aclaraban las "dificultades técnicas y administrativas reales" que impedían la correcta ejecución de la subvención del programa CODI, dotada con 151.000 euros y financiada con fondos Next Generation. "Se trata de una convocatoria especialmente compleja, marcada por plazos extremadamente reducidos que hacían prácticamente imposible su ejecución conforme a la legalidad vigente. Otros grandes ayuntamientos de la Región de Murcia se han visto obligados a tomar la misma decisión ante idénticas dificultades técnicas, algo que el PSOE omite deliberadamente en su intento de generar alarmismo político".