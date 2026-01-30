Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La OMIC de Lorca recupera más de 100.000 euros en 2025

Ubicada en La Alberca, la Oficina Municipal de Información al Consumidor atendió más de 2.200 consultas en el citado periodo

Sede de la OMIC.

Daniel Navarro

La Oficina Municipal de Información al Consumidor sigue consolidándose como el principal recurso de los lorquinos ante las malas prácticas de empresas y comercios de todo tipo. Tanto es así que, según aportaba la edil responsable del ramo, Belén Díaz, durante el pasado año la OMIC conseguía recuperar 111.949,09 euros en beneficios económicos, en forma de devoluciones, anulaciones de deuda, cambios de aparatos, cancelaciones de contratos y reparaciones en garantía.

Del mismo modo, cabe destacar que la entidad tramitó, en 2025, 869 reclamaciones y sus técnicos atendieron más de 2.200 consultas, tanto presenciales como telefónicas. "La mayoría de las reclamaciones que se presentan en la OMIC de Lorca se resuelven de manera favorable para el consumidor, evitando la vía judicial o extrajudicial, lo que supone un ahorro de tiempo y costes para los vecinos", explicaba la edil.

Belén Díaz daba cuenta de los datos este viernes.

Según los datos recopilados por fuentes municipales, la mayor parte de las reclamaciones corresponde al sector servicios con 663 reclamaciones, seguido del ámbito de productos y bienes, con 203 reclamaciones. "La OMIC desempeña un papel fundamental en el municipio, no solo por su labor informativa y de atención directa a la ciudadanía, sino también por la búsqueda de soluciones eficaces y la tramitación de expedientes de reclamación, que son trasladados a los organismos competentes o, en su caso, remitidos a la Junta Arbitral de Consumo de la Región de Murcia", sumaba Díaz Arcas.

En La Alberca

Al respecto de la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Lorca, cabe recordar que se encuentra en la zona de La Alberca, calle Carmen Ayala Gabarrón, número 3; y su horario de atención –tanto presencial como telefónica en el 968 46 65 42– es de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas.

