El mercadillo artesanal ‘El Zacatín’ de Bullas se transforma este domingo en un mercado medieval

El mercadillo artesanal ‘El Zacatín’ celebrará este domingo, 1 de febrero, su edición mensual en el entorno de la Plaza Vieja y calles aledañas, en horario de 9.00 a 14.00 horas. Como marca el calendario, el mercado se convertirá en esta ocasión en un auténtico mercado medieval, ofreciendo a vecinos y visitantes una completa recreación histórica.

“Podremos trasladarnos al pasado, vivir una auténtica recreación histórica de esta era y adentrarnos en el fascinante ambiente medieval”, ha señalado la concejala de Turismo, Águeda Fernández, durante la presentación del evento ante los medios de comunicación.

A partir de las 10.30 horas, el puesto central de la Plaza Vieja acogerá una demostración de forjado de hierro al fuego

A partir de las 10.30 horas, el puesto central de la Plaza Vieja acogerá una demostración de forjado de hierro al fuego, realizada al modo tradicional. Además, el mercado contará con un amplio programa de actividades y espectáculos, entre los que destacan la llegada de la Guardia Real a las 11.15 horas, la actuación de músicos medievales a las 11.45 horas, las justas medievales a las 12.15 horas y un pasacalles protagonizado por actores caracterizados como caballeros y juglares, a cargo de la familia Carromato, a las 13.15 horas.

En la calle San Antón, de 11.30 a 14.00 horas, se desarrollará un taller de manualidades en barro dirigido a los más pequeños. Asimismo, durante toda la mañana, en la plaza de España, se podrá visitar una exposición de aves rapaces y una granja con distintos animales. Las aves rapaces realizarán exhibiciones de vuelo en dos pases: de 11.00 a 11.30 horas y de 13.15 a 13.45 horas.

Mercado medieval

El mercado contará también con atracciones infantiles como un carrusel medieval y un castillo hinchable ambientado en la época.

“Es una oportunidad excepcional para descubrir toda la riqueza turística de nuestro municipio, explorar nuestros museos, disfrutar de nuestro entorno natural y patrimonial, y saborear nuestra gastronomía”, ha afirmado la edil de Turismo, quien ha invitado a toda la ciudadanía a participar en este mercadillo especial y ha agradecido la colaboración e implicación de los artesanos y artesanas que forman parte de ‘El Zacatín’, un mercado que desde 1994 no ha dejado de crecer.

Presentado el calendario anual del mercadillo

Programacion anual / La Opinión

Durante la rueda de prensa, la concejala de Turismo también ha aprovechado para presentar el calendario anual para el 2026. Fernández ha destacado que “este mercadillo no es solo una exhibición de tradiciones y oficios, sino un motor cultural y económico para Bullas. Cada mes, las temáticas permiten que visitantes y vecinos disfruten de actividades únicas, revalorizando nuestro patrimonio y manteniendo vivas nuestras raíces artesanas”.

El calendario para 2026 incluye en enero la recuperación de la música de raíz y el esparto; en febrero, la época medieval y la forja de hierro; en marzo, una jornada gastronómica; en abril, la destilación de plantas aromáticas; en mayo, la elaboración de jabones artesanales; en junio, la recreación del barroco y la independencia de Bullas; en julio, la artesanía de la madera; en agosto, la alfarería y cerámica tradicional; en septiembre, los trabajos en cuero y tejido artesanal; en octubre, la vendimia coincidiendo con las fiestas patronales; en noviembre, la elaboración de queso de manera tradicional; y en diciembre, los dulces navideños.

Con este calendario, que también está disponible traducido al inglés para dar respuesta al público internacional, se busca promover la tradición y posicionar el mercadillo de ‘El Zacatín’ como una cita ineludible en el ámbito regional.