Llega la Floración de Cieza: Cultura, rutas guiadas y gastronomía del 12 de febrero al 22 de marzo

La Floración de Cieza se desarrollará este año del 12 de febrero al 22 de marzo, con un extenso programa de actividades de todo tipo que complementará las vistas a los campos ciezanos cuajados de árboles frutales en flor, según anunció hoy la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Consa, acompañada por el alcalde de la localidad, Tomás Rubio.

La consejera aseguró que la floración es para la Región de Murcia “un producto turístico consistente, y con ese planteamiento hemos ido a Fitur este año, trasladando a toda la potencial clientela que esta gran feria internacional tiene, que en la Región de Murcia contamos con esta maravilla de la naturaleza que nos regalan nuestros campos a lo largo de buena parte del año”.

La programación de este año ofrece visitas a los campos ciezanos y se combina con arte, música y una experiencia singular vivida y compartida, como desarrollo de un fenómeno que atrae a miles de turistas cada año y que dinamiza la economía de la localidad y la comarca al ofrecer toda su riqueza paisajística, cultural y gastronómica.

El Ayuntamiento de Cieza, con el apoyo del Gobierno regional, impulsa un programa de acciones y actividades para ofrecer una propuesta completa y apta para todos los públicos, que se iniciará el 12 de febrero con música de jazz en directo, hasta su conclusión, a las puertas de la Semana Santa.

Se suceden actividades deportivas y participativas, como la caminata solidaria, el Campeonato de España de Marcha, la Color Run, la quedada y paseo motero, el torneo de pádel, la subida al Portazgo, la ruta ‘bicicleta en familia’ y la propuesta de multiaventura vinculada al Centro de Interpretación de Almadenes.

La programación cultural se articula principalmente en el Teatro Capitol y otros espacios del municipio, con espectáculos y conciertos como Creaviva, Los lunes al sol, el concierto Medina Siyâsa, el Bloom Sound Festival, Voces que Florecen, Sones de Pasión, el concierto de Siloé y el Festival Florafest Cieza, además de representaciones teatrales y un videofórum.

La Floración también se vive en la calle, con iniciativas como el concurso de pintura rápida, la feria gastronómica Degusta Cieza, el programa Pianos en Flor, el mercadillo de artesanía y las danzas y el folklore tradicional.

El melocotón, protagonista de menús y degustaciones

Varios establecimientos ofrecerán menús y propuestas de degustación donde el melocotón es el ingrediente protagonista y el sector privado completará la oferta con rutas guiadas por los campos en flor, experiencias al atardecer, propuestas para centros escolares, paquetes para grandes grupos y agencias, y formatos originales como el Florabike / multitándem o recorridos en tren turístico, además de combinaciones con tapeo, música y actividades de aventura.

Por último, el programa incorpora visitas al patrimonio, con recorridos guiados a la cueva-sima de la Serreta y al yacimiento islámico de Siyâsa y la experiencia Siyâsa Nocturna. Además, se han preparado siete modalidades de rutas para este año, en español y alguna de ellas también en inglés.

La consejera resaltó que Cieza “está dispuesta a dar lo mejor de sí, a seguir los pasos de la floración adornándola, más aún, con todas sus bellezas y exquisiteces. Y lo hace en un momento especialmente favorable para el turismo de interior y de naturaleza en la Región de Murcia, con datos contundentes que evidencian una demanda creciente de turismo ligado a la naturaleza, al entorno rural y a la experiencia auténtica, configurando un escenario claramente propicio para la consolidación del ecoturismo y para el lanzamiento de nuestro nuevo producto de floraciones como una propuesta estratégica para diversificar y desestacionalizar la oferta turística regional”.