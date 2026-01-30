Comienza el Carnaval de Águilas con el Cambio de Poderes

El Carnaval de Águilas arranca esta misma noche con la Gala del Cambio de Poderes de los Personajes, quienes tomarán el protagonismo de esta fiesta de Interés Turístico Internacional. Este año, serán los personajes infantiles Cristina Valverde Moreno, de la Peña Masako como Mussona; Laura Morata Ortega, de la Peña Atenea, como Doña Cuaresma; Alejandro Navarro Martínez, de la Peña El Tangay, que se convertirá en Don Carnal; y Marina Pérez Gilberte, de la Peña Terpsícore, que será la Musa.

Gabriel Martínez García, de la Peña Los Amantes del Chichi, se transformará en la Mussona; Silvia Vivancos Sánchez, de la Peña Matalentisco Boy’s, encarnará a Doña Cuaresma; Unai Peón Sánchez, de la Peña Si no salgo reviento, llevará el jolgorio como Don Carnal; y Paula Robles Sánchez, de la Peña Ipanema, se convertirá en la inspiración de los carnavaleros como La Musa. A todos ellos les trasladarán estas responsabilidades los personajes del pasado año.

La gala que se celebrará a partir de las nueve de la noche en el Pabellón Multiusos Diego Calvo Valera, y está previsto que dure unas tres horas y para la que se han vendido todas las entradas, con más un millar de personas que llenarán el pabellón presenciando en directo el cambio de poderes, aunque también se podrá seguir en directo a través de los distintos canales de redes sociales del ayuntamiento de Águilas y de distintas plataformas de internet.

Con el temario del circo, elegido para este carnaval por la Federación de Peñas, circulará toda la gala, en la que seguro que los personajes entrantes volverán a sorprender con sus puestas en escena, en las que están trabajando desde el pasado mes de agosto, cuando fueron elegidos.

Con esta gala comienza un mes cargado de citas, eventos, galas, concursos el carnaval más desenfadado de las calles, los majestuosos desfiles y citas tan originales de esta fiesta aguileña como la Suelta de la Mussona, las Batallas de Cascarones y dialécticas entre Don Carnal y Doña Cuaresma o el pregón, que este año lo realizará Ruth Lorenzo. También se conoce que el Gran Maestre de la Cuerva será Sergio Mella Aceves, director general de Mensajeros por la Paz.

Operativo de seguridad del Carnaval de Águilas

En el operativo de seguridad, que también arranca esta noche, participarán un millar de efectivos, como representantes de los cuerpos de seguridad, Protección Civil, sanitarios y servicios municipales, con el objetivo de prevenir posibles incidentes y garantizar el normal desarrollo del evento más multitudinario del municipio para el que como en ediciones anteriores se espera que centenares de miles de persona disfruten de esta fiesta.

El alcalde Cristóbal Casado ha señalado que se “contará con todos los medios solicitados a la Delegación del Gobierno, incluidos equipos especiales de refuerzo de la Guardia Civil, además de la práctica totalidad de la plantilla operativa de la Policía Local de Águilas, Protección Civil y de otros municipios y el operativo sanitario de Cruz Roja", con las instalaciones de la Casa del Mar que cede el Servicio Murciano de Salud para albergar instalaciones de ámbito sanitario. También se cuenta con “la labor de los bomberos del Parque de Águilas, especialmente relevante durante los desfiles, la gala de los trajes de papel y el tránsito de carrozas”, apuntaba Casado.

Accesos a Águilas

Sobre la movilidad y los accesos a la ciudad, el alcalde aseguró que “las entradas al municipio y las principales rotondas estarán perfectamente cubiertas, con especial atención a la rotonda de la carretera de Lorca”. También se reforzará de “manera especial durante los días de mayor afluencia, desde el jueves de Mussona hasta el sábado de Piñata, así como en las noches posteriores a las galas, cuando se registra un mayor movimiento de personas”. El objetivo de este amplio despliegue es “velar por la seguridad de los carnavaleros, vecinos y visitantes, ya que durante el Carnaval Águilas recibe a miles de personas que convierten la ciudad en un referente festivo a nivel nacional”.