Ribera Hospital de Molina dona 50 sillones a asociaciones y ONG

Ribera Hospital de Molina, centro sanitario integrado en el grupo Ribera, llevó a cabo la entrega de 50 sillones el pasado diciembre a distintas asociaciones de pacientes y organizaciones no gubernamentales de Molina de Segura, en una acción solidaria desarrollada en colaboración con el Ayuntamiento.

Entre las asociaciones beneficiarias se encuentran Afesmo, Tedis, Dismo, AFAD, ISOL, Hogar Compartido y Aspapros, así como ONG y entidades sociales como Cruz Roja, Cáritas y la Residencia Fátima.

La donación de estos sillones supone un apoyo directo a los espacios de atención, descanso y cuidado diario de pacientes y colectivos vulnerables, contribuyendo a mejorar su comodidad y bienestar. Esta iniciativa refuerza el compromiso del Ribera Hospital de Molina con la responsabilidad social, la sostenibilidad y la colaboración activa con el tejido social del municipio.