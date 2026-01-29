RSE
Ribera Hospital de Molina dona 50 sillones a asociaciones y ONG
Afesmo, Tedis, Dismo, AFAD, ISOL, Hogar Compartido y Aspapros, junto a Cruz Roja y Cáritas, son algunas de las entidades que recibieron la donación
Ribera Hospital de Molina, centro sanitario integrado en el grupo Ribera, llevó a cabo la entrega de 50 sillones el pasado diciembre a distintas asociaciones de pacientes y organizaciones no gubernamentales de Molina de Segura, en una acción solidaria desarrollada en colaboración con el Ayuntamiento.
Entre las asociaciones beneficiarias se encuentran Afesmo, Tedis, Dismo, AFAD, ISOL, Hogar Compartido y Aspapros, así como ONG y entidades sociales como Cruz Roja, Cáritas y la Residencia Fátima.
La donación de estos sillones supone un apoyo directo a los espacios de atención, descanso y cuidado diario de pacientes y colectivos vulnerables, contribuyendo a mejorar su comodidad y bienestar. Esta iniciativa refuerza el compromiso del Ribera Hospital de Molina con la responsabilidad social, la sostenibilidad y la colaboración activa con el tejido social del municipio.
- Seis heridos en el choque de una grúa contra un tren de pasajeros en Cartagena
- Este fin de semana, Murcia se transforma en un poblado medieval: música, bufones y tabernas
- La nieve vuelve a cubrir las cumbres de la Región de Murcia tras una madrugada gélida
- Un viaje al siglo XIII a solo minutos de Murcia: el mercado medieval más grande y espectacular de España
- La nieve visita Moratalla y Caravaca de la Cruz
- El restaurante Juan Mari cierra sus puertas tras casi 40 años como referente de la alta cocina murciana
- Las Fiestas de Primavera 2026 ya tienen su Doña Sardina y Gran Pez
- Una gran columna de humo alerta a Cartagena por un incendio en Repsol