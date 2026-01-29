PP y Vox frenan la retirada de la Medalla de Oro a Franco en Alcantarilla

El Pleno del Ayuntamiento de Alcantarilla ha rechazado este jueves la moción presentada por la concejala independiente Lara Hernández para retirar la Medalla de Oro de la Villa concedida en 1974 a Francisco Franco, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática. La propuesta ha contado con los votos en contra del Partido Popular y Vox, siendo decisiva la mayoría absoluta del PP para mantener el reconocimiento institucional.

Durante su intervención, Hernández defendió que la votación "no iba de pasado ni de reabrir heridas, sino de presente y de democracia", y reprochó al PP haber optado por "no cumplir la ley y seguir honrando desde este Ayuntamiento a un dictador", alineándose, a su juicio, con la posición de Vox.

En el debate plenario, el grupo Vox introdujo comparaciones con episodios de la Guerra Civil, una argumentación que la concejala consideró fuera de lugar. Hernández subrayó que la moción no se refería al conflicto bélico, sino a la dictadura posterior, recordando que Franco gobernó España durante cuarenta años, firmó miles de penas de muerte y utilizó el aparato del Estado para una represión prolongada, cuyas consecuencias, señaló, siguen presentes.

Retirar la medalla no borra la historia, sino que evita que una institución democrática rinda honores a un dictador Lara Hernández — Concejala independiente en el Ayuntamiento de Alcantarilla

La edil defendió que retirar la medalla "no borra la historia", sino que evita que una institución democrática rinda honores a un dictador, y recordó que aún existen miles de personas en fosas comunes y familias que continúan buscando a sus seres queridos. También citó casos como el de Federico García Lorca, para ejemplificar la represión del régimen franquista.

Hernández lamentó que Alcantarilla no haya seguido el ejemplo de otros municipios, como Águilas, donde una iniciativa similar prosperó tras la abstención del Partido Popular. "Alcantarilla no solo se queda atrás, sino que elige conscientemente alinearse con la posición más reaccionaria", afirmó.

La moción se apoyaba en la Ley 20/2022 de Memoria Democrática y solicitaba, además de la retirada formal de la Medalla de Oro concedida en 1974, la revisión de otros símbolos o distinciones municipales contrarios a los valores democráticos.