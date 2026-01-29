El plan 'Corresponsables' permitirá conciliar durante todo el año en Lorca

Las familias de Lorca podrán disfrutar de opciones para conciliar durante todo el año 2026. María de las Huertas García, concejala de Mujer, así lo destacaba este jueves en el transcurso de una comparecencia durante la que también aportaba datos de participación de las iniciativas de este tipo puestas en marcha en 2025, cuando 2.043 niños y niñas de todo el municipio tomaron parte en los distintos programas.

Según explicaba la edil, de cara a este año, el Consistorio cuenta con un montante subvencionado de 230.000 euros, de los que el 25% es aportado por la Comunidad Autónoma, y ya se trabaja en base a un nuevo Decreto del Ministerio de Igualdad que modifica los requisitos de selección de las familias, priorizando el nivel de renta, entre otros.

María de las Huertas García, edil de Mujer de Lorca. / L.O.

"Sabemos las dificultades que tienen muchos padres y madres para conciliar trabajo, escuela y cuidado de los hijos, de ahí que haya jornadas todo el año. Quiero agradecer el gran trabajo de todo el equipo de la Concejalía, que coordinan, activan y desarrollan todos estos programas", señalaba García Pérez.

Todo el año

En cuanto al calendario previsto, la concejala explicaba que incluirá actividades durante todo el 2026, aunque con especial atención a festivos y periodos no lectivos, como Semana Santa, verano, septiembre, Navidad…, desarrollando dinámicas participativas centradas en la corresponsabilidad, la igualdad y valores fundamentales como la amistad, la solidaridad y el trabajo en equipo.