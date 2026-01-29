Mujer
El plan 'Corresponsables' permitirá conciliar durante todo el año en Lorca
Durante 2025 más de dos mil niños y niñas del municipio se beneficiaron de iniciativas de este tipo
Las familias de Lorca podrán disfrutar de opciones para conciliar durante todo el año 2026. María de las Huertas García, concejala de Mujer, así lo destacaba este jueves en el transcurso de una comparecencia durante la que también aportaba datos de participación de las iniciativas de este tipo puestas en marcha en 2025, cuando 2.043 niños y niñas de todo el municipio tomaron parte en los distintos programas.
Según explicaba la edil, de cara a este año, el Consistorio cuenta con un montante subvencionado de 230.000 euros, de los que el 25% es aportado por la Comunidad Autónoma, y ya se trabaja en base a un nuevo Decreto del Ministerio de Igualdad que modifica los requisitos de selección de las familias, priorizando el nivel de renta, entre otros.
"Sabemos las dificultades que tienen muchos padres y madres para conciliar trabajo, escuela y cuidado de los hijos, de ahí que haya jornadas todo el año. Quiero agradecer el gran trabajo de todo el equipo de la Concejalía, que coordinan, activan y desarrollan todos estos programas", señalaba García Pérez.
Todo el año
En cuanto al calendario previsto, la concejala explicaba que incluirá actividades durante todo el 2026, aunque con especial atención a festivos y periodos no lectivos, como Semana Santa, verano, septiembre, Navidad…, desarrollando dinámicas participativas centradas en la corresponsabilidad, la igualdad y valores fundamentales como la amistad, la solidaridad y el trabajo en equipo.
- Seis heridos en el choque de una grúa contra un tren de pasajeros en Cartagena
- Este fin de semana, Murcia se transforma en un poblado medieval: música, bufones y tabernas
- La nieve vuelve a cubrir las cumbres de la Región de Murcia tras una madrugada gélida
- El restaurante Juan Mari cierra sus puertas tras casi 40 años como referente de la alta cocina murciana
- Corte de tráfico en la Autovía del Noroeste en la salida a Alcantarilla: 'Un trayecto de 15 minutos se ha convertido en una hora
- Un viaje al siglo XIII a solo minutos de Murcia: el mercado medieval más grande y espectacular de España
- La nieve visita Moratalla y Caravaca de la Cruz
- Inician las obras para construir un nuevo acceso directo al centro de Murcia desde San José de la Vega