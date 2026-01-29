Nuevo detenido por robo con intimidación en el barrio de San Cristóbal de Lorca

Los inicios de este año 2026 han llegado cargados de éxitos para el dispositivo de seguridad y vigilancia puesto en marcha en el barrio de San Cristóbal de Lorca. Tanto es así que, a las tres detenciones realizadas por el cuerpo municipal de policía por dos delitos relacionados con la sustracción de vehículos, este jueves se sumaba una cuarta por parte de la Policía Nacional.

En este caso –según informaban fuentes policiales– los agentes apresaban al presunto autor de un robo con intimidación en el estanco de la calle Ortega Melgares a última hora de la tarde del pasado 26 de enero. "Mediante una actitud amenazante y violenta [el arrestado] habría intimidado al empleado del establecimiento, exigiéndole la entrega del dinero de la caja registradora, momento en el que se activó el botón de pánico del sistema de alarma, provocando la huida precipitada del autor sin conseguir llevarse el dinero", estas voces.

Agente de Policía Local de patrulla por San Cristóbal. / L.O.

En este sentido cabe destacar que, durante el robo, el autor simulaba portar algún tipo de objeto amenazante bajo sus ropas, no llegando a mostrarlo, pero generando en el empleado la suficiente intimidación para poder ejecutar la acción, momento en el que el trabajador activó el botón de pánico o atraco del sistema de alarma. La descripción inicial del individuo y la colaboración ciudadana permitieron su localización y detención, imputándole un delito de robo con violencia y otro delito de hurto, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial.

Conocido de la localidad

Además, los agentes de la Policía Nacional comprobaron que al mismo detenido, con numerosos antecedentes policiales, le constaba una orden búsqueda y detención por la comisión de otros hechos delictivos, resultando ser un conocido delincuente de la localidad con una gran reincidencia delictiva.