Temporal
La Nao Santa María cancela su visita a Águilas por el temporal de viento y oleaje
Su llegada a puerto estabra prevista este 28 de enero
E.P.
La Fundación Nao Victoria ha anunciado la cancelación de la visita de la réplica de la Nao Santa María al puerto deportivo de Águilas, prevista del 28 de enero al 1 de febrero, por motivos meteorológicos, en concreto el temporal de fuertes rachas de viento y oleaje que sacude a la Región en los últimos días.
El navío, que incorpora tres mástiles, mayor, mesana trinquete y un bauprés, siendo la altura del palo mayor de casi 25 metros desde la línea de flotación hasta la perilla o la parte más alta, tenía previsto hacer escala en el municipio.
Desde la Fundación esperan que el barco pueda visitar Águilas en fechas próximas.
