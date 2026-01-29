Mari Carmen Morales: "Vamos a solicitar que La Candelaria sea reconocida Patrimonio Cultural Inmaterial de la Región de Murcia"

¿Qué representa La Candelaria para Beniel?

La Candelaria nos recuerda quiénes somos. Nos une a nuestras raíces, a nuestra historia y a la gente que nos enseñó a vivirla. Sabemos que, al menos desde 1758, Beniel la celebra como parte de su manera de ser. Es un día en el que el tiempo parece detenerse y solo importa lo esencial: el pueblo, la tradición y estar juntos. En las calles y en las plazas, en cada encuentro.

¿Por qué cree que La Candelaria sigue emocionando y uniendo al pueblo, año tras año?

Es una demostración de todo lo que podemos conseguir como pueblo, cuando cuidamos lo nuestro y lo vivimos juntos. Porque no es una fiesta para mirar: es una fiesta para vivir. Aquí la gente participa, se implica, se reencuentra y se siente parte. La Candelaria es un día en el que Beniel se reconoce en la luz y en el estruendo de la pólvora. Un día en el que se respira diferente y en el que celebramos, con orgullo, nuestra identidad.

Desde el Ayuntamiento se ha preparado una programación especial en torno a La Candelaria. ¿Qué tipo de actividades se han organizado estos días?

Este año, la emoción se enciende antes, con una programación especial desde el viernes 30 de enero. En torno a La Candelaria vamos a desarrollar propuestas pensadas para acompañar la fiesta y vivirla desde distintos ámbitos. Vamos a presentar el cómic de La Candelaria como una forma de conservar y difundir esta tradición; y se ha programado un espectáculo flamenco ecuestre, que une arte y emoción. Con propuestas culturales para disfrutar, como un monólogo en el Teatro Pujante. Y, por supuesto, conciertos en directo para vivir nuestro día grande.

¿Qué es lo más importante para asegurar la continuidad de La Candelaria?

Lo más importante para mantenerla viva es, precisamente, vivirla y transmitirla. Porque La Candelaria es mucho más que una celebración; es una tradición viva, profundamente arraigada en la identidad de Beniel desde hace siglos y sostenida por la implicación de su gente, generación tras generación.

¿Qué está haciendo el Ayuntamiento para garantizar el futuro de esta tradición?

Desde el Ayuntamiento estamos acompañando ese sentir colectivo con acciones concretas para cuidarla, protegerla y garantizar su continuidad. En este sentido, hemos iniciado los trámites para que La Candelaria de Beniel sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Región de Murcia. En los próximos días presentaremos el proyecto ante la Comunidad Autónoma, dando un paso decisivo para iniciar formalmente su protección y reconocimiento. La idea es clara: que La Candelaria siga teniendo futuro sin perder su esencia, y que aquello que hoy emociona a Beniel siga uniéndonos año tras año.

En un contexto en el que todo cambia tan rápido, ¿qué mensaje cree que lanza La Candelaria hoy a Beniel?

La Candelaria nos recuerda que, incluso cuando algo se interrumpe, lo esencial continúa. Nos hace sentirnos en casa, porque incluso si la vida te lleva lejos, este siempre será tu pueblo. Y ese día, en cada rincón de Beniel, eso se nota más que nunca.

¿Qué le diría a quien todavía no ha vivido La Candelaria en Beniel para animarle a venir y participar?

Que no se lo piense dos veces. Que, si puede, se pida el día libre, y si ya lo tiene, que lo aproveche, porque no se va a arrepentir en absoluto. Que venga desde primera hora, que disfrute de los actos más tradicionales por la mañana, de las actuaciones en directo y, por supuesto, del disparo de la traca. Que luego, se quede a descubrir la rica gastronomía local, el ambiente festivo, la feria y los diferentes puestos que se montan. La Candelaria no se puede explicar del todo con palabras, hay que vivirla. Es una experiencia única… que se te queda guardada muy dentro.

El fervor religioso y la cultura conviven en Beniel

Alrededor de La Candelaria se disfruta en Beniel de un amplio programa de actividades en el que la música adquiere protagonismo con una audición de piano y voz en el Centro Cultural (17.30) este viernes. Además, el lunes 2 de febrero se podrá disfrutar de las actuaciones de DJ Velo y DJ Miguel Cámara (17.00), y del grupo de rumbas Modelo Ponce (21.00), en la Cafetería Tropical y el Bar Milocho, respectivamente. La Cafetería el Barril acogerá a los DJ Raúl Casanova (17.00) y Javi Milenio (19.00), mientras que la Cafetería IPUB contará con la presencia de Filiu (17.00) y DJ DiCarlo (20.00). Los DJ Arroner y Pipas también participarán en la Cafetería Buen Rollo, a las 17.00 horas.

Traslado en romería de La Candelaria. / Ayuntamiento de Beniel

En cuanto a los actos religiosos destacan, el lunes 2 de febrero, la Tronada en honor a la Virgen del Rosario (La Candelaria) (7.45), el traslado de las imágenes de la Sagrada Familia al puente del Molino (8.00 horas), el pasacalles (8.30), la actuación de los auroros del Carmen de Beniel (10.30) y de la Cuadrilla de Beniel (10.50), el traslado en romería hacia el puente del Molino de La Candelaria (11.00), la procesión hasta la Iglesia parroquial de San Bartolomé, el disparo de la tradicional traca y la solemne misa en su honor (12.00 horas), y la bendición de madres y presentación de bebés a la Virgen del Rosario (17.00).