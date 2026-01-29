La Fundación Casco Histórico de Lorca crece para abarcar toda la Región

El Foro Casco Histórico de Lorca, una iniciativa creada en 2019 para dinamizar el casco antiguo de Lorca, que recientemente se constituía en fundación, crecerá para llegar a toda la Región de Murcia. Así lo informaban fuentes de la entidad tras la reunión de su órgano de gobierno en la que se aprobaba tanto el cambio en la denominación como la ampliación del ámbito de actuación.

Así, la entidad presidida por Jesús López adoptaba este acuerdo para reforzar "su proyección institucional y su compromiso con la protección y puesta en valor del patrimonio histórico", según explicaban fuentes internas a través de un comunicado. Concretamente, la entidad pasará a llamarse 'Fundación Cascos Históricos de la Región de Murcia', una modificación que ya cuenta con el certificado de la Consejería correspondiente. "Este cambio responde a la voluntad de la Fundación de ampliar su ámbito de actuación a escala regional y consolidarse como entidad de referencia en la defensa, conservación y dinamización de los cascos históricos murcianos", aportaban estas mismas voces.

Jesús López, presidente de la fundación, en una imagen de archivo. / L.O.

Del mismo modo, en el transcurso de la reunión la Fundación acordó crear un Consejo Asesor, integrado por nueve personas de reconocido prestigio en el ámbito del patrimonio histórico, en representación de cada uno de los municipios de la Región de Murcia que cuentan con casco histórico declarado mediante Real Decreto. "Este órgano tendrá como finalidad aportar conocimiento experto, asesoramiento técnico y visión estratégica a las líneas de actuación de la Fundación", aportaban desde la entidad.

Asimismo, durante la reunión se procedió al nombramiento de Andrés Campos Picón, abogado y asesor financiero, como Vicepresidente Económico de la Fundación Cascos Históricos de la Región de Murcia. Desde este cargo, será el responsable de la gestión económica y financiera de la institución, contribuyendo a reforzar su sostenibilidad, transparencia y capacidad para el desarrollo de proyectos. "Con estos acuerdos, la Fundación Cascos Históricos de la Región de Murcia da un paso decisivo en su consolidación institucional y reafirma su compromiso con la cooperación entre municipios, la defensa del patrimonio histórico y el impulso de iniciativas destinadas a la revitalización de los cascos históricos de la Región", culminaba el comunicado.

Hacia la red regional

A este respecto, cabe recordar que en octubre de 2025 el Palacio de Guevara de Lorca acogió, por iniciativa de la entonces Fundación 'Casco Histórico de Lorca' un encuentro de las nueve zonas catalogadas como 'conjunto histórico' con las que cuenta la Región de Murcia.

Representantes de las diferentes localidades y municipios en el Palacio de Guevara. / L.O.

Representantes de Murcia, Cehegín, Cartagena, Jumilla, Mula, Beniel, Caravaca de la Cruz y Aledo, además de Lorca, concurrían en el monumento barroco para analizar el estado de los diferentes cascos históricos, así como estudiar la posibilidad de iniciar el proceso para integrar una red de colaboración entre las diferentes localidades.

"Si somos capaces de, a través de la red, poner los Casco Históricos en valor, le aportarán muchísimo a toda la Comunidad", señalaba entonces el citado Jesús López, unas palabras con las que Patricio Sánchez, director general de Patrimonio Histórico –que también tomaba parte en el encuentro–, se mostraba totalmente de acuerdo.