El Carnaval de Águilas arranca con Ruth Lorenzo como pregonera

La cantante murciana Ruth Lorenzo será la encargada de dar el pregón del Carnaval de Águilas 2026, una fiesta declarada de Interés Turístico Internacional, según ha anunciado este jueves el alcalde de Águilas y concejal de Carnaval, Cristóbal Casado. El acto inaugural tendrá lugar el sábado 14 de febrero y marcará el inicio oficial de una de las celebraciones más emblemáticas de la Región de Murcia.

La artista ha expresado su entusiasmo por asumir este papel en una ciudad que vive el Carnaval con especial intensidad, tomando el relevo de otras figuras destacadas que en ediciones anteriores han protagonizado el pregón desde la Plaza de España, entre ellos, Javier Calvo (Los Javis), Carlos Baute, Fernando Tejero o Rosa López.

R.L.

Una de las voces murcianas más internacional

Ruth Lorenzo cuenta con una sólida trayectoria nacional e internacional. Alcanzó proyección internacional tras su paso por The X Factor en el Reino Unido en 2008 y representó a España en el Festival de Eurovisión 2014 con Dancing in the Rain, logrando uno de los mejores resultados del país en la última década.

Desde entonces ha desarrollado una carrera marcada por la independencia artística, la potencia vocal y un estilo propio que fusiona pop y rock. Ha publicado varios trabajos discográficos y ha girado por escenarios de España y Europa. Su último álbum, Blacksheep, supone una evolución hacia una propuesta más personal y experimental, con sonidos electrónicos que consolidan su identidad creativa.

Noticias relacionadas

Paralelamente, la artista ha mantenido una presencia constante en televisión, participando en programas como Tu cara me suena y ejerciendo como jurado en Operación Triunfo, además de colaborar en otros eventos musicales, como el Benidorm Fest, lo que ha reforzado su perfil como una de las voces más reconocidas del panorama musical español.