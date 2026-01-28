El PSOE de Lorca acusa a Fulgencio Gil de "sembrar odio" por su rechazo a la regularización masiva de migrantes

Continúa la batalla política en el municipio de Lorca a cuenta de la regularización de migrantes anunciada recientemente por el Gobierno de la nación. Así, tras el rechazo público manifestado el pasado martes por el alcalde y líder del Partido Popular local, Fulgencio Gil, este miércoles era el turno del Partido Socialista, que respondía al regidor a través de su viceportavoz, José Ángel Ponce.

En primer lugar, el también edil del Ayuntamiento cargaba con dureza contra las palabras de Gil Jódar, calificándolas de "profundamente irresponsables, hipócritas y moralmente reprobables", a la vez que rechazaba el uso de "los micrófonos de la Alcaldía" con el objetivo de "enfrentar a los lorquinos, difundir bulos y sembrar odio extremo"; todo ello ante una medida que, en palabras del socialista está "destinada a sacar de la ilegalidad a personas que ya viven y trabajan en el municipio".

José Ángel Ponce, en una imagen de archivo. / Daniel Navarro

Así las cosas, Ponce Díaz descartaba que la medida pueda provocar el temido "efecto llamada", así como las afirmaciones del alcalde de que la regularización podría servir para adulterar las próximas elecciones. "La regularización administrativa no implica automáticamente derechos políticos. Este argumento es falso, alarmista y demuestra un desconocimiento absoluto —o una manipulación interesada— de la legislación vigente" señalaba. Del mismo modo, el edil expresaba que la posible saturación de los servicios públicos proviene de "los recortes continuados del Partido Popular, no de la regularización de personas".

"Regularizar a estas personas significa todo lo contrario: la posibilidad de acceder a un trabajo legal con lo que pasarán a pagar impuestos que sostengan todos estos servicios. Tendrán derechos, pero también obligaciones", sentenciaba, para terminar recordando que, para conseguir la nacionalidad no es suficiente con la regularización, sino que hay que cumplir varios requisitos como vivir de forma legal en España 10 años y superar un examen.

"Premia a las mafias"

Poco después de las declaraciones de José Ángel Ponce el Partido Popular emitía una respuesta a través de Juan Miguel Bayonas, edil de la formación en el Consistorio responsable, entre otras cuestiones, de Seguridad Ciudadana. Concretamente, Bayonas López reiteraba las palabras del presidente de la sección local del Partido Popular, rechazando de nuevo un proceso que, en sus palabras: "premia a las mafias que trafican con seres humanos y promueve el efecto llamada".

Juan Miguel Bayonas durante su comparecencia. / PP Lorca

"El PSOE es el partido que ha abandonado a su suerte en las calles de Lorca a decenas de inmigrantes sin avisar ni al Ayuntamiento, ni a los Servicios Sociales ni a la Policía Local. ¿O es que se le ha olvidado ya a la Sra Casalduero que su gobierno ordenó traer a nuestra ciudad un autobús con personas de las que se desentendieron absolutamente y tuvieron que refugiarse en bancos y garajes? El PSOE está fuera de la realidad y fingiendo una falsa solidaridad" manifestaba el edil, que terminaba acusando a la formación de utilizar de forma "repulsiva" el fenómeno de la inmigración "como cortina de humo para desviar la atención de sus casos de corrupción, de las denuncias por el acoso machista arraigado en su gobierno y de la catástrofe ferroviaria en Adamuz".