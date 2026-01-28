Orihuela revive su historia con el Mercado Medieval

Orihuela volverá a viajar en el tiempo con la celebración del XXVI Mercado Medieval, una de las citas culturales y festivas más consolidadas del calendario provincial y nacional. Durante los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero, el casco histórico de la ciudad se transformará en un auténtico escenario medieval, ofreciendo a vecinos y visitantes una experiencia inmersiva que combina historia, cultura, ocio y tradición.

El Mercado Medieval de Orihuela no es solo un evento lúdico, sino una puesta en valor del patrimonio histórico de una ciudad marcada por siglos de convivencia cultural. Calles, plazas y rincones emblemáticos se llenarán de puestos de artesanía, gastronomía tradicional, música y espectáculos itinerantes que recrean la vida cotidiana de la Edad Media. Todo ello enmarcado en un entorno único, donde la arquitectura y la historia de Orihuela se convierten en parte activa del espectáculo.

El Mercado contará con decenas de puestos de artesanos que trabajan materiales como la madera, el cuero, el metal o la cerámica

Durante tres intensas jornadas, el visitante podrá recorrer decenas de puestos de artesanos que trabajan materiales como la madera, el cuero, el metal o la cerámica, mostrando oficios ancestrales que han pasado de generación en generación. A esta oferta se suma una cuidada selección gastronómica, con sabores que evocan recetas tradicionales: embutidos, quesos, dulces artesanos, pan recién hecho y bebidas especiadas que invitan a disfrutar con calma del ambiente medieval.

Uno de los grandes atractivos del Mercado Medieval es su programación de animación y espectáculos. Juglares, músicos, trovadores, acróbatas y personajes de época recorrerán las calles interactuando con el público, creando una atmósfera dinámica y sorprendente. Las exhibiciones de cetrería, los pasacalles, las recreaciones históricas y los espectáculos nocturnos convierten cada visita en una experiencia diferente, pensada para públicos de todas las edades.

Las familias encuentran en este evento un plan ideal para disfrutar juntos. Los más pequeños cuentan con espacios y actividades especialmente diseñadas para ellos, como talleres infantiles, juegos tradicionales y espectáculos participativos, que permiten aprender y divertirse al mismo tiempo.

Juglares, músicos, trovadores, acróbatas y personajes de época recorrerán las calles interactuando con el público. / Ayto. Orihuela

Más allá de su carácter festivo, el Mercado Medieval de Orihuela supone un importante impulso para la economía local y el turismo. La llegada de miles de visitantes durante el fin de semana genera actividad en comercios, bares, restaurantes y alojamientos, dinamizando el tejido económico del municipio y reforzando su proyección como destino cultural. Además, eventos como este contribuyen a desestacionalizar el turismo y a posicionar a Orihuela como una ciudad viva, con una agenda cultural atractiva durante todo el año.

La edición de 2026, que alcanza ya su vigésimo sexta convocatoria, reafirma el compromiso de Orihuela con la conservación y divulgación de su historia. El Mercado Medieval se ha convertido, con el paso del tiempo, en una seña de identidad del municipio, esperado por residentes y visitantes que cada año reservan estas fechas para dejarse llevar por la magia de otra época.

Así, del 30 de enero al 1 de febrero de 2026, Orihuela invita a perderse entre murallas imaginarias, sonidos antiguos y aromas tradicionales. Un viaje al pasado que se vive en presente y que convierte a la ciudad, durante tres días, en un auténtico enclave medieval donde la historia cobra vida.

Más información sobre el Mercado Medieval de Orihuela en: https://www.orihuelaturistica.es/orh/Web_php/index.php?contenido=subapartados_coconut&id_boto=4349&title=mercado-medieval