Lorca presume de su gestión de los animales callejeros

Nunca se habían esterilizado tantos gatos callejeros en Lorca como en 2025. Así lo informaba la edil de Sanidad del Ayuntamiento, Belén Díaz, quien protagonizaba una comparecencia en la que daba cuenta de las diferentes actuaciones ejecutadas por la citada concejalía para gestionar la presencia de animales callejeros en el municipio.

Belén Díaz, en el centro, tras su intervención. / L.O.

Concretamente, a lo largo del último año se esterilizaba a 156 felinos en las colonias urbanas, una cifra tres veces superior a las registradas en el año anterior (46 en 2024) y muy por encima de las de 2023 (28). Asimismo, Díaz Arcas señalaba que, por primera vez, las operaciones de esterilización se están llevando a cabo en clínicas veterinarias del municipio, lo que evita largos traslados de los gatos y reduce significativamente el estrés que sufren durante el proceso.

Más identificaciones

Del mismo modo, la edil ponía de manifiesto el crecimiento constatado en lo que a microchipado e identificación se refiere, además de la subida en el número de colonias felinas controladas, que en los últimos 12 meses pasaban de 10 a 13. "Continuaremos trabajando intensamente para proteger a los animales de compañía, fomentar la adopción, evitar el abandono y sancionar a quienes incumplan la ley", significaba la edil.