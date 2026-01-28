Se inicia el expediente para nombrar Hijo Predilecto de Cehegín al obispo Sebastián Chico Martínez

La alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, con el apoyo de toda la Corporación Municipal, ha abierto el expediente para conceder la distinción de Hijo Predilecto de Cehegín a Sebastián Chico Martínez, obispo de Jaén y destacado hijo de la localidad.

La iniciativa se basa en un escrito presentado por el Cronista Oficial de Cehegín, Francisco Jesús Hidalgo García, el 10 de octubre de 2025, quien destaca la trayectoria de Sebastián Chico Martínez, nacido en Cehegín en 1968, su formación en Ingeniería Industrial y su posterior vocación sacerdotal. Ordenado sacerdote en 2001, ha desempeñado numerosas funciones de relevancia, incluyendo párroco, capellán, rector de seminarios y, desde 2019, obispo auxiliar de Cartagena, hasta su nombramiento como obispo de Jaén en 2021. También forma parte de la Conferencia Episcopal Española en distintos órganos consultivos y económicos.

El texto subraya la profunda vinculación del obispo con su ciudad natal, su humildad, su vocación de servicio y el reconocimiento colectivo que merece por su trayectoria.

El expediente se tramita conforme al Reglamento Municipal de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Cehegín, aprobado en 2017, que establece la necesidad de instruir un expediente para la concesión de distinciones y un periodo de información pública de al menos quince días, abierto a toda la ciudadanía.

Conforme a este reglamento, se ha designado instructor del expediente al concejal de Cultura, Lolo García Collado, y secretario al funcionario de Cultura, Jesús de la Ossa Abril, quienes llevarán a cabo todos los trámites necesarios hasta la resolución definitiva en pleno municipal.

El Ayuntamiento de Cehegín invita a la ciudadanía a conocer el expediente a través de los canales oficiales y participar en el periodo de información pública, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

Obispo de Jaén

Sebastián Chico Martínez, obispo de Jaén / La Opinión

Sebastián Chico Martínez nació en Cehegín (Murcia) el 12 de mayo de 1968. Realizó los estudios de Ingeniería Técnica Industrial en la Universidad Politécnica de Cartagena. En 1995, con 27 años, ingresó en el seminario, obteniendo el título de Bachiller en Teología en el centro de estudios de San Fulgencio, afiliado a la Pontificia Universidad de Salamanca. Fue ordenado sacerdote el 7 de julio de 2001.

Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en la diócesis de Cartagena, donde ha ocupado los siguientes cargos: coadjutor en la parroquia San Francisco Javier de Murcia (2001-2003); párroco de Santiago Apóstol y de San Isidro y corresponsable de Pastoral Universitaria en la Universidad Politécnica (2003-2010) en Cartagena; capellán de la guardería San Rafael (2006-2008) y de la comunidad Sagrada Familia (2007-2008) en Cartagena; arcipreste de Cartagena-Este (2007-2010); párroco de Nuestra Señora del Rosario en Santomera y vicario episcopal de la zona suburbana II de Murcia (2010-2011); miembro de la Comisión de actividades de Pastoral Juvenil (2010) y del Consejo Presbiteral (2011-2015).

En el momento de su nombramiento episcopal era rector del seminario mayor San Fulgencio y del seminario menor San José, en la diócesis de Cartagena. Cargo que ocupaba desde el año 2011. Desde 2016 es canónigo numerario de la catedral y miembro del colegio de consultores.

El 20 de febrero de 2019 se hace público su nombramiento como obispo auxiliar de Cartagena. Recibe la ordenación episcopal el 11 de mayo de 2019 en la Catedral de Murcia.

El 25 de octubre de 2021 el papa Francisco le nombra obispo de Jaén. Tomó posesión de la diócesis el 27 de noviembre de 2021, a las 11 de la mañana, en la catedral.

Conferencia Episcopal

En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios desde marzo de 2020. Fue miembro de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades desde noviembre de 2019. Desde abril de 2022 es miembro del Consejo Económico de la Conferencia Episcopal Española.