Educación invertirá casi 150.000 euros en la reforma del colegio Germán Teruel de Moratalla

La Consejería de Educación y Formación Profesional invertirá casi 150.000 euros en la adecuación y reforma del colegio Germán Teruel de Moratalla, según anunció el consejero, Víctor Marín, durante una visita al centro educativo, acompañado por el alcalde de la localidad, Juan Soria.

Las obras de rehabilitación y mantenimiento consisten en la mejora de las condiciones de uso y accesibilidad del centro con obras como la sustitución de pavimentos, la mejora del área de juegos infantiles con nuevo suelo de caucho y juegos, la adecuación de las pistas deportivas, con la instalación de equipamiento deportivo y señalización, y la renovación de la red de saneamiento.

El Ayuntamiento, que ejecutará las obras gracias a una subvención directa de la Consejería de Educación y Formación Profesional, tiene previsto licitar el proyecto a lo largo del próximo mes

El Ayuntamiento, que ejecutará las obras gracias a una subvención directa de la Consejería de Educación y Formación Profesional, tiene previsto licitar el proyecto a lo largo del próximo mes y que las obras comiencen en verano.

Marín desatacó que “esta actuación da respuesta a las necesidades planteadas tanto por el centro educativo como por el Ayuntamiento de la localidad. Estos trabajos propician la reconversión en espacios más modernos, adaptados a las necesidades educativas actuales, lo que influye directamente en la calidad del aprendizaje”.

Por su parte, el alcalde de Moratalla, Juan Soria, quiso agradecer el esfuerzo a la consejería de Educación y recordó otros trabajos como en el IES Pedro García Aguilera y las futuras obras de mejora en los CRA El Sabinar y La Tercia-Benizar, "Estas obras tienen como objetivo principal garantizar un entorno más moderno, seguro y confortable para los alumnos y docentes", explicó el regidor.

Trabajos ya iniciados en el IES Pedro García Aguilera

Visita al colegio Germán Teuruel de Moratalla / Enrique Soler

Además, también en el municipio de Moratalla, el Gobierno regional está ejecutando obras de mejora del aislamiento térmico e instalación de placas solares en el IES Pedro García Aguilera, con una inversión de 930.000 euros.

Las obras se realizarán en tres de los cinco edificios del centro: el principal, el edificio B y el C, con un total de 3.700 metros cuadrados. Los trabajos mejorarán la envolvente térmica de la fachada para reducir la demanda energética, se instalarán carpinterías y acristalamientos nuevos, se cambiarán puertas y se instalará iluminación con tecnología LED. Además, se sustituirán las cubiertas en los edificios B y C y se instalarán placas fotovoltaicas para autoconsumo del centro, con un ahorro energético mínimo del 30 por ciento.

Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos

El proyecto forma parte de los inmuebles beneficiados por el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep), del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, con una inversión total que supera los 10 millones de euros, junto a los IES Beniaján (Murcia), IES Isaac Peral (Cartagena), IES Ricardo Ortega (Fuente Álamo), IES Francisco de Goya (Molina de Segura), IES Salzillo (Alcantarilla) y el IES Sanje (Alcantarilla).