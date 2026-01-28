El Ayuntamiento de Lorca anima a denunciar cualquier hecho delictivo ante las autoridades

"Cuando colgamos en redes sociales imágenes de cualquier tipo de hurto, no nos damos cuenta de la ‘alarma social’ que generan, cuando lo que hay que hacer es denunciar y dejar constancia del hecho ante las autoridades competentes, pudiendo así reforzar el avance en la lucha contra la delincuencia. Es un punto donde necesitamos la ayuda de todos. Las redes están muy bien, pero hay que denunciar". Así de contundente se mostraba el edil de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Lorca, Juan Miguel Bayonas, en el transcurso de una rueda de prensa convocada para dar cuenta de las últimas operaciones llevadas a cabo por el cuerpo municipal de policía.

En este sentido, el edil informaba de tres detenciones realizadas por la Policía Local en días pasados por delitos relacionados con la sustracción –o el intento de hacerlo– de vehículos, habiendo sido detectado alguno de ellos a través de las redes sociales. Así, el edil apelaba a la concienciación ciudadana a la hora de manifestar a las autoridades este tipo de delitos: "sin denuncia es muy difícil ‘castigar’ al autor, además de que con ello se propicia la multireincidencia, ya que al no hacerlo permitimos que estos delincuentes sumen delitos y condenas".

Control preventivo de la Policía Local de Lorca. / L.O.

Por lo que respecta a las citadas detenciones, Bayonas López explicaba que el primero de los sucesos tuvo lugar la tarde del pasado 20 de enero, cuando los agentes observaron movimientos extraños por parte de los ocupantes de un vehículo que figuraba como robado, lo que propició la intervención. A ello, se suma -dentro de las labores de vigilancia preventiva de la Policía Local– la detención de un varón, cuando presuntamente intentaba sustraer una furgoneta estacionada en el casco urbano de la ciudad durante la noche del pasado sábado, 24 de enero. "Esta es una persona conocida por actuaciones policiales anteriores relacionadas con delitos contra el patrimonio y la sustracción y uso de vehículos a motor" matizaba el edil.

Colaboración con Policía Nacional

Por último, el responsable municipal de Seguridad Ciudadana reiteraba la estrecha colaboración existente con el Cuerpo de Nacional de Policía. "Ponemos a disposición de la Policía Nacional, que es la competente estos delitos, la total disposición y colaboración de la Policía Local de nuestro municipio, que suma un dispositivo permanente en el barrio de San Cristóbal, así como la transferencia de imágenes de las cámaras de seguridad, en este y en otros enclaves de Lorca, imágenes que pueden resultar fundamentales a la hora de que los agentes nacionales investiguen los hechos, persigan a los sospechosos y castiguen al culpable", concluía.