El Ayuntamiento de Caravaca reforma diez calles en pedanías dentro del último Plan de Obras y Servicios

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz está llevando a cabo la reforma y mejora del firme de diez calles de las pedanías del municipio dentro del Plan de Obras y Servicios, con un presupuesto de 210.635 euros. El alcalde, José Francisco García, junto al concejal de Obras y Mantenimiento, José Antonio García, ha visitado los trabajos que actualmente se centran en la pedanía de Singla, donde se actúa en la calle Colegio.

El alcalde y el concejal de obras han visitado los trabajos que actualmente se centran en la pedanía de Singla, donde se actúa en la calle Colegio

Estas actuaciones se han ejecutado con el objetivo de mejorar la seguridad vial, ordenar el tráfico y facilitar la accesibilidad tanto a vecinos como a usuarios de estas vías. Los trabajos consisten en la regularización del firme mediante la aplicación de una nueva capa asfáltica en calles que presentaban deterioros como blandones, grietas y hundimientos provocados por el paso del tiempo y por sucesivas reparaciones, así como en la renovación de la señalización de las mismas.

Actuaciones realizadas

Asfaltado de la calle Colegio en la pedanía caravaqueña de Singla / Enrique Soler

Las calles renovadas a través de este plan han sido la calle Pedreras de Barranda, la calle Pilar de Archivel, la calle Rincón de La Almudema, la calle La Hoyuela de Los Prados, el Arrabal de La Encarnación en la Avenida de las Canteras, la calle Colegio de Singla, la travesía de Navares, la calle Mayor de Benablón, la calle San Francisco de Los Royos y la calle Mayor de Caneja.

José Francisco García ha destacado que estas actuaciones forman parte de un Plan de Obras y Servicios que se encuentra en su fase final y que ha permitido mejorar distintos espacios y edificios públicos tanto en el casco urbano como en las pedanías. “Hablamos de una inversión total cercana a los 900.000 euros, sufragada íntegramente por el Gobierno de la Región de Murcia, que ha servido para renovar infraestructuras básicas y mejorar la calidad de vida de los vecinos”, ha señalado José Francisco García.

El Ayuntamiento ya está trabajando en el diseño del próximo Plan de Obras y Servicios

Asimismo, el alcalde ha avanzado que el Ayuntamiento ya está trabajando en el diseño del próximo Plan de Obras y Servicios. “Estamos definiendo las futuras actuaciones en base a las necesidades detectadas por el propio equipo de Gobierno y a las demandas que nos traslada la propia ciudadanía. El objetivo de seguir haciendo de Caravaca un municipio cada día más cómodo, habitable y seguro”, ha indicado, subrayando que la mejora continua del espacio público repercute directamente en el bienestar de los vecinos.

Por su parte, el concejal de Obras y Mantenimiento ha recordado que en los dos anteriores Planes de Obras y Servicios, ejecutados en los años 2021 y 2023, ya se actuó en más de treinta calles del municipio. En este sentido, José Antonio García ha remarcado que “la línea de trabajo del Ayuntamiento es continuar actuando de forma progresiva en aquellos espacios que requieren mejoras, combinando la financiación de la Comunidad Autónoma con la labor que realiza la Brigada Municipal de Mantenimiento”.

Otras actuaciones

Estas intervenciones se integran en una estrategia municipal orientada a garantizar el equilibrio territorial entre el casco urbano y las pedanías a través de la mejora de los servicios públicos, atendiendo de manera equitativa a los vecinos de todo el término municipal.

Otras actuaciones ejecutadas en pedanías dentro de este último plan de obras y servicios ha sido la reforma del Centro de Personas Mayores de Archivel y el acondicionamiento del Centro Social de Pinilla.

En el casco urbano se han ejecutado los proyectos de renovación de acerados y la construcción de rotondas para mejorar la fluidez del tráfico en la calle Doctor Robles con la avenida de Los Andenes, así como en la intersección de la carretera de Moratalla con las calles San Jerónimo y María La Federa. Próximamente, se procederá a la mejora integral de la calle Asturias con las bajas conseguidas en las licitaciones.