La UMU distingue a la Fundación Poncemar

La Fundación Poncemar, entidad adalid del trabajo con mayores a nivel local y regional, será distinguida por la Universidad de Murcia este miércoles. Coincidiendo con la festividad de Santo Tomás de Aquino, la UMU otorgará a la entidad lorquina su Medalla de Honor "por su colaboración para el desarrollo académico y formativo del Campus de Ciencias Sociosanitarias de Lorca orientado a las personas mayores", tal y como señalaban fuentes de Poncemar.

En este sentido, desde la Universidad destacaban –como principal motivo del reconocimiento– "el esfuerzo y compromiso de la Fundación Poncemar en la construcción y puesta en funcionamiento en el Campus de Lorca de un centro de día destinado también a la formación e investigación en materia sociosanitaria de personas mayores, la implantación de la Cátedra de Gerontología en la Casa del Capitán, así como su continua labor de innovación y transferencia social dentro del contexto de ciencia ciudadana".

Luis Martínez, gerente de Poncemar, en una imagen de archivo. / L.O.

Del mismo modo, cabe destacar que la Medalla de Honor es un reconocimiento institucional de la Universidad de Murcia a entidades o personas que contribuyen significativamente a sus fines educativos y sociales. La entrega tendrá lugar en la Facultad de Económicas del Campus de Espinardo en Murcia.