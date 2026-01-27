Temor en Lorca a un posible "efecto llamada" por la nacionalización masiva de extranjeros

"Lo de papeles para todos es un disparate. Los españoles no querían esto, y los lorquinos tampoco. No van a dejar piedra sobre piedra. No van a quedar ni las cenizas. Esto es una aberración como no se ha visto en toda la historia de la democracia, y encima lo van a hacer de espaldas a la voluntad de los españoles, saltándose al Congreso de los Diputados. Es una cacicada populista". Así de contundente se mostraba el alcalde de Lorca y presidente del PP del municipio, Fulgencio Gil, en el transcurso de una comparecencia en la que condenaba la decisión de regularizar a medio millón de migrantes que llegaron a España hasta 2025 anunciada por el Gobierno tras pactarla con Podemos.

Un rechazo nacido del temor al posible "efecto llamada" que podría provocar. "Lanza al panorama internacional que la ciudadanía española es gratis, no vale nada, se logra fácil y se regala, cuando la realidad es que todo es un engaño", apostillaba Gil Jódar, que abogaba por un proceso legal, en el que se demuestre integración, como vía para obtener la nacionalidad.

Puerta de acceso al Padrón de Lorca. / Daniel Navarro

Del mismo modo, el líder popular señalaba que el proceso podría conllevar "un cataclismo contra los servicios públicos: educación, limpieza, sanidad, servicios sociales…", a la vez que acusaba al Gobierno de Pedro Sánchez de tomar esta decisión con el objetivo de "adulterar el censo de votantes para las próximas elecciones".

Descenso en los informes

Por último, el regidor acusaba al PSOE local de promover "activamente" la nacionalización de extranjeros en el municipio durante la pasada legislatura, periodo en que se creó la Concejalía de Inmigración "que expedía casi automáticamente informes de arraigo". Suprimida por el PP tras las elecciones municipales de 2023, sus competencias eran asumidas por Servicios Sociales, concejalía otorgada a Vox con la firma del acuerdo de gobernabilidad. Desde entonces según la edil del ramo, María Castillo, el número de informes de este tipo emitidos se habría reducido en un 70%.