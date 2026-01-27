San Pedro del Pinatar consolida en Fitur su posicionamiento como destino

San Pedro del Pinatar apuesta en esta edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) por la campaña ‘El arte de Sentir’, que posiciona al municipio como un destino capaz de inspirar y emocionar, a través de experiencias auténticas durante todo el año. Una propuesta que invita a descubrir el municipio con los cinco sentidos, donde la naturaleza, los paisajes salineros, las playas entre dos mares, el bienestar, la gastronomía, la cultura y los eventos se convierten en una fuente constante de creatividad y disfrute.

La presentación corrió a cargo del alcalde de San Pedro del Pinatar, Pedro Javier Sánchez, y del concejal de Turismo, Javier Castejón, en el marco del stand de la Región de Murcia. El regidor subrayó que «San Pedro del Pinatar es un destino que se vive con los cinco sentidos, donde la naturaleza, el bienestar, la cultura y la gastronomía se convierten en una fuente constante de inspiración».

Enrique Soler

Durante el acto se proyectó un vídeo promocional en el que los paisajes de San Pedro del Pinatar se convierten en motor creativo de una artista, cuyos cuadros se funden con la realidad y cobran vida en el propio municipio. Como parte de esta puesta en escena, la artista Belén Balibrea, autora de las obras de la campaña, realizó en directo un cuadro que representaba a un grupo de flamencos volando sobre una charca salinera, uno de los paisajes más emblemáticos del municipio.

Un modelo turístico moderno y sostenible

La campaña pone en valor los más de 13 kilómetros de costa entre el Mar Mediterráneo y el Mar Menor, con playas naturales y urbanas de gran calidad, muchas de ellas reconocidas con Bandera Azul y Q de Calidad Turística.

El Ayuntamiento trabaja para mejorar la experiencia de los visitantes en las playas, así en los últimos meses ya ha renovado las zonas de juego infantil en la arena y ha remodelado el Balneario de Las Monjas en Villananitos, un símbolo cultural de la costa del Mar Menor.

Además, en 2026 instalará nuevos puestos de socorrismo y se pondrá en marcha un sistemas de playas inteligentes que ofrecerá información a tiempo real sobre el estado de las mismas.

El Parque Regional Salinas y Arenales, con 856 hectáreas protegidas, es uno de los grandes valores medioambientales de San Pedro del Pinatar. Durante los próximos meses se ampliarán las visitas guiadas, se inaugurará un nuevo observatorio de aves y se implementará un sistema de control de aparcamiento, garantizando la protección de este ecosistema.

En el ámbito del bienestar, San Pedro del Pinatar cuenta con un importante sector empresarial en torno a la talasoterapia y la lodoterapia, que ofrecen durante todo el año tratamientos y servicios especializados, una actividad que nace de los Baños de Lodo del Mar Menor, la mayor zona de lodoterapia al aire libre de Europa, que este año contará también con un nuevo impulso, ya que se renovarán las plataformas de baño y se realizarán mejoras de accesibilidad, seguridad y sostenibilidad.

MingoFest

Durante la feria, el Ayuntamiento también dio a conocer parte de su programación cultural y de ocio para 2025. En esta línea, presentó la segunda edición del MingoFest, una cita que pretende convertirse en una referencia en la Región de Murcia y que se celebrará el próximo 2 de mayo en el Recinto Ferial.

El festival mantiene como gran anfitrión a Mingo, el carismático flamenco y mascota de la localidad, que volverá a transformar el recinto en un «Paraíso Salado» de diversión, música y aprendizaje para toda la familia.

La programación de esta segunda edición destaca por reunir a los fenómenos infantiles más potentes del panorama actual. Entre las actuaciones principales confirmadas en el cartel oficial se encuentran La Pandilla de Drilo, que presentará su espectáculo Drilo Rock, Cantajuego, el icónico grupo infantil con ‘El Circo del Payaso Tallarín’ o el éxito viral ‘Yo tengo un cuerpo y lo voy a Mover’, de Diverplay. Tampoco faltarán los musicales con personajes como Mingo, que protagonizará su propio musical ‘Paraíso Salado’ y los famosos Superthings, que pondrán ritmo con su show Live-Sing and Party.

Sal de Música

Asimismo, el Ayuntamiento presentó en Fitur la quinta edición del festival Sal de Música, consolidado ya como una de las citas imprescindibles del verano en el litoral murciano. El festival desveló un cartel que combina grandes leyendas del pop español, voces actuales de éxito y el mejor humor, como Maldita Nerea, Leire Martínez o Marta Santos, Duncan Dhu, Nacha Pop, Los Rebeldes, o Los Morancos.

Además, el festival guarda la sorpresa del artista que será cabeza de cartel el 13 de agosto y que se desvelará en las próximas semanas, aunque el alcalde adelantó que se trata de una figura internacional que seguro atraerá a miles de seguidores a San Pedro del Pinatar.

Degustación de salazón

San Pedro del Pinatar cerró su participación en Fitur con una apuesta por la gastronomía y el producto local, a través de una dinámica presentación de la mano de Ana Garre y Néstor Giuliordo, de Salazones Garre, en la que los visitantes a la Feria pudieron conocer los orígenes y la historía de un producto tradicional y diferenciador como el salazón.

Además, el concejal de Turismo presentó también una nueva edición del Encuentro Gastronómico Paraíso Salado, que se celebrará la primera semana de octubre y en el que la hostelería local rinde homenaje a la identidad marinera del municipio.