El PSOE de Molina denuncia el "abandono" de la Huerta de Arriba por el Gobierno local: "Se cae a pedazos por su desidia"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Molina de Segura ha visitado recientemente la zona de la Huerta de Arriba para recoger las demandas de los vecinos "ante el deterioro de la zona". La "falta de mantenimiento y el incumplimiento de las promesas municipales" centran las quejas de los residentes, recalcan los socialistas.

Especialmente "crítica" es la situación del Camino del Tapiado: el firme, aseguran, presenta un estado lamentable que dificulta el tránsito diario. "El Ayuntamiento del PP y Vox lleva más de un año prometiendo su arreglo; sin embargo, a día de hoy, no se ha realizado ninguna actuación de mejora en la vía", lamentan.

La falta de visibilidad es otra de las preocupaciones principales, ya que los vecinos han solicitado formalmente el cambio de luminarias en el Camino de Los Rosauros y en el Camino del Tío Cayetano.

Además, el PSOE señala que existe un problema de seguridad vial frente a la casa del Canónigo debido a que los árboles de la propiedad sobresalen tanto que impiden ver la farola situada en la puerta, dejando el tramo a oscuras.

Deterioro del firme en la zona. / L. O.

Dentro del proyecto de mejora de acceso a la huerta, los vecinos han pedido específicamente que se arregle el Camino de los Ponis, una infraestructura "clave para la movilidad en la zona y sigue esperando una respuesta técnica".

La portavoz del PSOE, Isabel Gadea, ha sido tajante tras su visita a la zona: "Es inaceptable que los vecinos del Camino del Tapiado lleven más de un año esperando una solución que nunca llega. PP y VOX están totalmente alejados de la realidad de los molinenses y de sus problemas cotidianos. Mientras ellos se pierden en debates ideológicos que nada tienen que ver con Molina de Segura, nuestra huerta se cae a pedazos por su desidia".

Noticias relacionadas

Gadea ha exigido al equipo de Gobierno que "salga de los despachos" y atienda de inmediato las deficiencias de iluminación y asfaltado que afectan a la seguridad de las familias de la Huerta de Arriba.