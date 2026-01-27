El histórico enfrentamiento entre tropas árabes y cristianas cobra vida en Rojales

La música, el colorido y, sobre todo, la alegría de los rojaleros se pone de manifiesto para celebrar una de las fechas más significativas en el calendario del municipio alicantino: las fiestas patronales en honor a San Pedro Apóstol.

Enrique Soler

Las celebraciones comienzan con actividades deportivas y culturales en las que participa todo el pueblo y que culminan con majestuosos desfiles de Moros y Cristianos. La fiesta continúa hasta muy entrada la noche con animados bailes en las cabilas, batallas de pólvora y charangas.

La rememoración del histórico enfrentamiento entre tropas árabes y cristianas convierte a la localidad alicantina en uno de los atractivos histórico-culturales del levante español durante el mes de julio. Miles de visitantes acuden a Rojales para ser testigos de actos como la Toma del Puente, una recreación histórica en la que ambos bandos se encuentran y se enfrentan en una lucha por su control, iniciándose una guerrilla simbólica que concluye con un abrazo que simboliza la conciliación y la convivencia entre pueblos; la ofrenda de flores, misa y procesión en honor a San Pedro; la Batalla de la Pólvora, que rememora la lucha por el poder local y culmina en una plaza donde se realiza un breve acto de baile y teatro con un diálogo escénico entre los bandos que mezcla ironía y sátira; o la Toma del Castillo en el Malecón del Soto, entre otros.