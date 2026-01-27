Historia, pasión y experiencias únicas durante todo el año en Lorca

Un año más, Lorca se posiciona como uno de los principales destinos culturales de la Región de Murcia, y así lo ha hecho saber en su participación en Fitur 2026, donde ha presentado ‘Lorca: Historia, pasión y escapada. Dormir en Lorca tiene premio’, una acción promocional con la que se busca incentivar las pernoctaciones y alargar la estancia media de turistas y visitantes hasta un mínimo de 48 horas a lo largo de todo este año.

Enrique Soler

Santiago Parra, concejal de Cultura y Turismo de la Ciudad del Sol, explica que «Fitur es un escaparate excepcional para mostrar todo lo que Lorca puede ofrecer durante los 365 días del año. Nuestra ciudad combina historia, cultura, patrimonio, tradiciones, gastronomía y experiencias únicas, y queremos que quienes nos visiten no sólo vengan, sino que se queden y vuelvan».

Por ello, la campaña incluirá sorteos de noches de alojamiento y actividades gratuitas, así como premios directos para quienes pernocten en la ciudad, consistentes en accesos y visitas gratuitas a museos y recursos culturales durante todo el año. «El objetivo principal de esta campaña es apoyar de forma directa al sector turístico y al empresariado local, desde los alojamientos hasta el comercio y la restauración, favoreciendo que los visitantes se queden más tiempo en Lorca y aumente el gasto turístico en la ciudad».

Una pasión diferente

«En el centro de todo está la Semana Santa de Lorca, la mejor del mundo, nuestro mayor orgullo y carta de presentación», añade Fulgencio Gil, quien destaca la importancia de este tipo de eventos para impulsar el turismo religioso y cultural de Lorca: "Todos los lorquinos somos conscientes de la repercusión que la Semana Santa tiene en nuestra ciudad, y también de la necesidad de que su impacto positivo se prolongue más allá del periodo pasional".

El Ayuntamiento continúa apostando por un modelo turístico sostenible y experiencial. / Ayuntamiento de Lorca

El alcalde ha subrayado que «Lorca está viva todo el año», y que iniciativas como la presentación en Fitur permiten reforzar la proyección nacional e internacional de Lorca como destino cultural más allá de las fechas de las procesiones. «Queremos que quienes descubran nuestros Desfiles Bíblico-Pasionales queden maravillados, y que esa experiencia les motive a visitarnos no solo en Semana Santa, sino en cualquier época del año», concluye.

El alcalde también anunció la aspiración de Lorca de acoger en 2027 la 38ª edición del Encuentro Nacional de Cofradías, el evento cofrade más importante de España. Fulgencio Gil trasladó la propuesta la semana pasada a los presidentes de las diferentes cofradías lorquinas y todos aplaudieron la iniciativa, comprometiéndose a preparar «una candidatura fuerte y un calendario de actos» que incluiría una Procesión Magna con todas las hermandades. «La Semana Santa de Lorca merece la oportunidad de tener proyección nacional e internacional más allá de las fechas de las procesiones, por lo que este congreso supondría un impulso extraordinario», enfatiza el alcalde.

«Ha llegado la hora de que Lorca sobresalga todavía más en el panorama cofrade nacional e internacional. Vamos a seguir trabajando con pasión y unidad para que Lorca ocupe el lugar que merece como referente de la Semana Santa a nivel global».

Del turismo rural al sol y playa

«El visitante que llega a Lorca descubre una ciudad auténtica, con alma, donde siempre está pasando algo. Aquí el turismo no se limita a una fecha concreta, sino que es una experiencia continua», ha continuado Gil Jódar.

La recuperación y puesta en valor de infraestructuras clave ha sido fundamental para consolidar la proyección turística de la ciudad. La rehabilitación del Castillo-Fortaleza del Sol, emblema del municipio, junto a la mejora de espacios históricos, museos y enclaves monumentales, ha permitido reforzar la oferta cultural y mejorar la experiencia del visitante.

El Ayuntamiento de Lorca continúa apostando por un modelo turístico sostenible y experiencial, enfocado a prolongar la estancia de los visitantes y a generar actividad económica durante todo el año. En esta línea, la ciudad refuerza su posicionamiento como destino urbano, cultural y patrimonial, complementado con naturaleza, gastronomía y comercio local.