La gestión de los albergues de Lorca saldrá a licitación con el de Coy en el punto de mira

El Ayuntamiento de Lorca ya ha iniciado los trámites para sacar a licitación la gestión de los tres albergues juveniles municipales de Lorca, un contrato caducado y en situación de prórroga en la actualidad. Ubicados en Puntas de Calnegre, Casa Iglesias y Coy, estos recursos suponen un gran revulsivo para los enclaves que los acogen, aunque el último de ellos permanece cerrado desde octubre del año 2023.

"Los técnicos municipales están evaluando a conciencia la situación del albergue de Coy. Es un edificio histórico y, por lo tanto, cualquier actuación sobre el mismo es complicada" señalaba a esta Redacción el edil de Talento Joven –y responsable del contrato– Antonio David Sánchez. En este sentido, el concejal confirmaba que la idea es que la diputación siga contando con un albergue: "buscamos mantener su continuidad y de ahí que siga figurando en el contrato", apuntaba.

Antonio David Sánchez durante su comparecencia este martes. / L.O.

Por lo que respecta al proceso de licitación del nuevo contrato, Sánchez Alcaraz informaba de que los servicios municipales ya han iniciado el proceso para licitar la concesión de los distintos albergues. Según detallaba el concejal, "la Junta de Gobierno Local ha aprobado la contratación de la asistencia técnica necesaria para la elaboración del estudio previo que regirá el futuro contrato. Se trata del primer paso para la nueva adjudicación de la Concesión Administrativa del servicio de explotación, mantenimiento y vigilancia de esos albergues".

A este respecto, el edil señalaba que la actuación servirá de paso previo para regularizar la situación de los albergues "y garantizar su continuidad con todas las garantías legales, técnicas y económicas". Además, subrayaba que "nuestro objetivo es ofrecer instalaciones bien gestionadas, seguras y atractivas, que sigan siendo un referente para el turismo juvenil, educativo y de naturaleza en el municipio". En concreto, el acuerdo aprobado contempla la adjudicación de un contrato de servicios para la redacción del Plan de Viabilidad, documento obligatorio conforme al artículo 285 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que establece que toda concesión de servicios debe ir precedida de un estudio de viabilidad económico-financiera.

Agilizar los plazos

En este sentido, Sánchez Alcaraz explicaba que la elaboración de este estudio es un requisito legal imprescindible para poder licitar la concesión, "y nos permite definir un modelo de gestión viable, equilibrado y sostenible en el tiempo"; siendo necesaria la externalización por la ausencia en estos momentos de la plantilla municipal de personal técnico especializado con disponibilidad inmediata para la realización de unos "análisis económicos complejos".

Sánchez Alcaraz muestra los puntos que analizará el Plan de Viabilidad. / L.O.

Según completaban fuentes municipales, este estudio permitirá definir las condiciones técnicas, económicas y de gestión para la futura explotación y mantenimiento de los albergues juveniles municipales de Puntas de Calnegre, Casa Iglesias y Casa Grande de Coy. Así, el contrato ha sido adjudicado a la empresa BNFIX Mediterráneo Auditores, S.A.P. por un total de 16.940 euros "al haber presentado la oferta económicamente más ventajosa y técnicamente más completa".