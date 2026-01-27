Cartagena: el éxito de un modelo que transforma el legado histórico en futuro

Cartagena ha vuelto a demostrar que la recuperación del patrimonio es el camino más firme para proyectarse desde sus raíces hacia el futuro. Bajo el lema ‘Cartagena, Historia de Éxito’, la alcaldesa Noelia Arroyo presentó en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) un modelo de gestión que, en el 25 aniversario de Cartagena Puerto de Culturas, se ha consolidado como un referente internacional.

Enrique Soler

Esta red patrimonial, que ya ha atraído a más de diez millones de personas, es hoy una estrategia que se expone en foros de prestigio como el Congreso Mundial de Arqueología de Roma, confirmando que el rigor y la calidad del proyecto de la ciudad portuaria ha traspasado fronteras.

La oferta de la ciudad no deja de crecer y este año alcanzará los 19 centros abiertos con tres hitos fundamentales: la inauguración de la Casa Natal de Isaac Peral en este primer trimestre —reforzando la identidad de Cartagena como Ciudad del Submarino—, la apertura permanente de la excavación del Anfiteatro Romano y la recuperación de la Batería de San Leandro. Esta última actuación se enmarca en el liderazgo de la ciudad en la recuperación del legado defensivo.

Cartagena Puerto de Culturas cumple su 25 aniversario. / Ayuntamiento de Cartagena

Dentro de esta estrategia, Cartagena selló en Fitur un acuerdo con Tortosa, Palma, Ibiza y Melilla con el objetivo de crear una Ruta Cultural Europea entre ciudades fortificadas del Mediterráneo que refuerce la candidatura del Sistema Mediterráneo de Ciudades y Sitios Fortificados Hispánicos como Patrimonio Mundial de la Unesco.

Con una red que suma más de 400 elementos defensivos catalogados, la alcaldesa recordó en la capital española que el esfuerzo municipal se centra en «dar una segunda vida a todas las fortificaciones del frente marítimo», señalando también como ejemplo la rehabilitación de la Batería de Fajardo para un uso hotelero, que permita conservar el monumento y dote a Cartagena de plazas de calidad.

Para ello, el Ayuntamiento impulsa una ambiciosa estrategia de captación de inversión hotelera con incentivos como el 35% extra de edificabilidad para nuevos establecimientos y bonificaciones del 95% en impuestos en el casco histórico.

La propuesta se completa con una «combinación perfecta» que une el atractivo singular de festivales como La Mar de Músicas o el Rock Imperium, con 70 kilómetros de costa que van desde las calas vírgenes de Calblanque hasta los fondos de Cabo de Palos. En este sentido, la alcaldesa destacó que Cartagena se posiciona como un destino capaz de ofrecer en muy poco espacio una experiencia integral que también contempla un ambicioso proyecto de integración puerto-ciudad que transformará de forma definitiva y única su fachada marítima.