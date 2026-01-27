Un choque múltiple causa retenciones y el corte un carril en la MU-32 a la altura de Molina de Segura

Un accidente de tráfico con cuatro vehículos implicados ha complicado este martes la circulación en la MU-32, en el tramo que discurre por Molina de Segura y en sentido de entrada a la ciudad de Murcia, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 08:36 horas de la mañana.

El choque se ha producido en el punto kilométrico 4 y, como consecuencia del incidente, se ha tenido que cortar el carril izquierdo, lo que está generando importantes retenciones. La DGT advierte de que el atasco supera ya los tres kilómetros en esta vía, una de las principales conexiones de acceso a la capital murciana desde el entorno metropolitano, que ya de por sí presenta congestiones de tráfico a horas punta.

Ante esta situación, Tráfico recomienda a los conductores extremar la precaución, reducir la velocidad al aproximarse a la zona afectada y respetar la señalización. También aconseja, en la medida de lo posible, planificar rutas alternativas y consultar el estado actualizado de la circulación antes de ponerse en marcha.

En la colisión, registrada a las 08.06 horas, se han visto implicados hasta cuatro vehículos. Una mujer que viajaba en una de los coches afectados ha resultado herida leve con contusiones y ha sido atendida 'in situ' por sanitarios del 061, informa el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia.

Mientras continúan las labores en la zona, la DGT pide paciencia a los conductores que se dirijan hacia Murcia por este corredor.