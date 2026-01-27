El Carnaval de Lorca se adelanta al 7 de febrero

El desfile de Carnaval de Lorca sigue adelantándose para no competir con el resto de festividades de la Región de Murcia que se celebran durante estas próximas semanas. Así, si el año pasado se adelantaba al 22 de febrero, en esta ocasión tendrá lugar el próximo día 7 a partir de las seis de la tarde.

"Nos adelantamos en una estrategia consensuada con las comparsas para atraer mayor número de visitantes de las poblaciones limítrofes, pero también de las comarcas de los Vélez y del Almanzora" significaba durante la presentación del programa la edil de Festejos, María de las Huertas García, quien señalaba la decisión como un refuerzo a la hora de reforzar la "proyección turística y dinamizar el Comercio y la Hostelería" de la ciudad.

Cartel anunciador del Carnaval de Lorca 2026. / L.O.

Por lo que respecta al recorrido que seguirán las 25 comparsas –que suman unos 1.250 figurantes– el desfile de Carnaval pasará, al igual que el año pasado, por la arteria principal de la ciudad, la avenida de Juan Carlos I, desde el Instituto de Educación Secundaria Ramón Arcas Meca hasta la Plaza de Calderón de la Barca. Entre las novedades de las celebraciones de este año, la concejala destacaba la creación de un vídeo promocional del Carnaval en el que se darán a conocer la Musa, el Momo y la Reina, que estarán acompañados por su corte.

Otros actos

Además del carnaval infantil, que se celebrará el 8, el ‘broche de oro’ a la programación lo pondrá la Gala del Carnaval que tendrá lugar en el Auditorio Margarita Lozano el sábado, 28 de febrero. Habrá dos pases, a las 17 y 19.30 horas, para ofrecer al público una nueva oportunidad de disfrutar del talento y el trabajo de las comparsas.